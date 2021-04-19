Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em nota oficial, LaLiga se posiciona contra a criação da Superliga Europeia

Liga espanhola de futebol se opõe ao novo torneio internacional criado por 12 clubes...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 13:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 13:37
Crédito: Real Madrid e Barcelona fazem parte da Superliga Europeia (JAVIER SORIANO / AFP
A Superliga Europeia nem começou e já conta com inúmeras polêmicas. Desde o anúncio feito pelos clubes participantes no último domingo, a nova competição sofre com duras críticas por parte da imprensa, de jogadores, de clubes e até das ligas.
CONFIRA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO ESPANHOL
Em nota oficial, LaLiga se colocou contra a criação deste novo torneio, chamado de 'elitista', e que conta com três dos seus principais clubes: Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. Veja a nota oficial na íntegra:'LaLiga condena veementemente a proposta recentemente publicada de uma competição europeia elitista e separatista, que ataca os princípios da competição aberta e do mérito desportivo, que estão no cerne da pirâmide do futebol nacional e europeu.
Hoje, os fãs de futebol em toda a Europa podem sonhar que o seu clube, não importa o tamanho, possa se destacar, chegar ao topo e competir no auge do futebol europeu. A LaLiga defende esta tradição europeia de futebol para todos. O conceito proposto por 12 clubes europeus destrói esse sonho, fechando a porta ao topo do futebol europeu, permitindo entrar apenas uma elite.
A LaLiga tem uma história orgulhosa de 90 anos como uma competição aberta e baseada no mérito. Milhões de fãs em todo o mundo seguem os 42 clubes da LaLiga Santander e da LaLiga SmartBank. O sucesso de nossas competições ajudou o futebol a se tornar um importante contribuinte para a economia espanhola, respondendo por quase 1,4% do PIB e criando empregos para quase 200.000 pessoas.
A recém-proposta competição europeia de elite nada mais é do que uma proposta egoísta e destinada a enriquecer ainda mais os já super ricos. Isso prejudicará o apelo de todo o jogo e terá um impacto profundamente prejudicial no imediato e no futuro da LaLiga, de seus clubes membros e de todo o ecossistema futebolístico.
Além disso, a liga separatista ameaça o resto dos esportes espanhóis para os quais, na atual temporada, a LaLiga contribuirá com mais de 126 milhões de euros como parte de seu acordo com o governo espanhol e a federação espanhola. Esta destruição do ecossistema do futebol europeu também acabará por causar o fracasso desta nova competição e dos seus clubes participantes, que construíram o seu sucesso com base na conquista de títulos e triunfos desportivos, que agora serão mais limitados.
Usamos todas as medidas à nossa disposição e trabalhamos com todos os interessados ​​para defender a integridade e o futuro do futebol espanhol no melhor interesse do jogo.'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados