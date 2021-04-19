Em nota oficial, LaLiga se posiciona contra a criação da Superliga Europeia

Crédito: Real Madrid e Barcelona fazem parte da Superliga Europeia (JAVIER SORIANO / AFP

A Superliga Europeia nem começou e já conta com inúmeras polêmicas. Desde o anúncio feito pelos clubes participantes no último domingo, a nova competição sofre com duras críticas por parte da imprensa, de jogadores, de clubes e até das ligas.

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Em nota oficial, LaLiga se colocou contra a criação deste novo torneio, chamado de 'elitista', e que conta com três dos seus principais clubes: Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. Veja a nota oficial na íntegra:'LaLiga condena veementemente a proposta recentemente publicada de uma competição europeia elitista e separatista, que ataca os princípios da competição aberta e do mérito desportivo, que estão no cerne da pirâmide do futebol nacional e europeu.

Hoje, os fãs de futebol em toda a Europa podem sonhar que o seu clube, não importa o tamanho, possa se destacar, chegar ao topo e competir no auge do futebol europeu. A LaLiga defende esta tradição europeia de futebol para todos. O conceito proposto por 12 clubes europeus destrói esse sonho, fechando a porta ao topo do futebol europeu, permitindo entrar apenas uma elite.

A LaLiga tem uma história orgulhosa de 90 anos como uma competição aberta e baseada no mérito. Milhões de fãs em todo o mundo seguem os 42 clubes da LaLiga Santander e da LaLiga SmartBank. O sucesso de nossas competições ajudou o futebol a se tornar um importante contribuinte para a economia espanhola, respondendo por quase 1,4% do PIB e criando empregos para quase 200.000 pessoas.

A recém-proposta competição europeia de elite nada mais é do que uma proposta egoísta e destinada a enriquecer ainda mais os já super ricos. Isso prejudicará o apelo de todo o jogo e terá um impacto profundamente prejudicial no imediato e no futuro da LaLiga, de seus clubes membros e de todo o ecossistema futebolístico.

Além disso, a liga separatista ameaça o resto dos esportes espanhóis para os quais, na atual temporada, a LaLiga contribuirá com mais de 126 milhões de euros como parte de seu acordo com o governo espanhol e a federação espanhola. Esta destruição do ecossistema do futebol europeu também acabará por causar o fracasso desta nova competição e dos seus clubes participantes, que construíram o seu sucesso com base na conquista de títulos e triunfos desportivos, que agora serão mais limitados.