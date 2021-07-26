Em nota oficial, Flamengo informa que Landim analisa nomeação como interventor da CBF

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A nomeação de Rodolfo Landim como interventor da CBF agitou a tarde de segunda-feira Flamengo. De acordo com o clube rubro-negro, o presidente analisa a decisão da Justiça do Rio de Janeiro em conjunto com Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, que também foi nomeado ao cargo.

+ Justiça cita 'expressiva torcida' do Flamengo para justificar nomeação de Landim como interventor na CBF– Os presidentes da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, e do Clube de Regatas do Flamengo, Rodolfo Landim, informam que analisarão em conjunto com federações, clubes e advogados a decisão da Justiça do Rio de Janeiro que os nomeiam interventores da Confederação Brasileira de Futebol. Tão logo tomem uma decisão, os presidentes da FPF e do Flamengo se manifestarão publicamente – diz o comunicado.

A nomeação de Rodolfo Landim e Reinaldo Carneiro ocorre após a Justiça anular a eleição de Rogério Caboclo. A decisão nomeia a dupla para comandar a CBF de forma provisória por 30 dias e confere cinco dias para eles responderem se aceitam ou não serem interventores na CBF.

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Se aceitarem, Landim e Carneiro Bastos teriam como obrigação a "convocação do Colégio Eleitoral, composto pelas Federações e times da primeira divisão do campeonato brasileiro, para votarem a alteração estatutária no que diz respeito a redefinição das regras do estatuto de 2015." Vale destacar que nenhum dos dois poderia concorrer na próxima eleição à presidência da entidade.