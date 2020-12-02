Em nota oficial, Flamengo explica decisão da Justiça sobre redução da pensão às famílias das vítimas no CT

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Após a Justiça acatar parcialmente o recurso do Flamengo e reduzir a pensão às famílias das vítimas do incêndio do Ninho do Urubu, a diretoria rubro-negra se pronunciou sobre o caso. Em nota oficial divulgada no site, o clube alegou que o Ministério Público não pode representar individualmente os familiares e declarou que seguirá prestando assistência material mensalmente.Confira a nota do Flamengo:

"O Clube de Regatas do Flamengo esclarece que a questão judicial hoje julgada pela 13ª Câmara Civil reconheceu que o Ministério Público não pode representar individualmente as famílias das vítimas do incêndio no Centro de Treinamento George Helal, já que os pais são maiores, capazes e representados por seus advogados. Assim, não pode o MP postular judicialmente em seus lugares.