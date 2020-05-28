Em nota, Corinthians diz que não dispensará atletas promissores da base, mas confirma 'readequação'

Crédito: Corinthians/Divulgação

Após o LANCE! e outros veículos revelarem a decisão do Corinthians de dispensar atletas e demitir funcionários para a enfrentar a crise provocada pela pandemia de coronavírus, o Departamento de Formação do clube emitiu nota oficial nesta quinta-feira para esclarecer alguns pontos, como a preservação de jogadores mais promissores da base e ajustes nos quadros de funcionários.

Ainda no texto, o departamento confirma que alguns elencos das categorias de formação do clube sofrerão readequação, ou seja, conforme a apuração da reportagem do LANCE! informou na última quarta-feira, jovens com menos espaços e que não estão entre aqueles com perspectivas futuras serão reavaliados e dispensados pelas respectivas comissões técnicas.

O quadro de colaboradores, incluindo técnicos, preparadores e integrantes dos setores administrativos, também sofrerão readequações, o que faz parte do plano de enxugar custos, uma vez que não há certeza sobre a realização de competições da base nesta temporada. A categoria mais provável de ter o retorno dos torneios é a sub-20, onde deve haver menos impacto de dispensas.

Além disso, o texto diz que o Corinthians vai valorizar aqueles jogadores de maior potencial para quando as competições voltarem. Isso já foi feito com Gabriel Pereira, de 18 anos, destaque da Copinha de 2020, que recebeu aumento salarial e, consequentemente, teve sua multa rescisória elevada para 25 milhões de euros (R$ 145 milhões na cotação atual).

Confira a nota oficial completa divulgada nesta quinta-feira:

"O Departamento de Formação de Atletas do Sport Club Corinthians Paulista reitera que a reestruturação do departamento não inclui a dispensa de atletas promissores nas categorias de base.

O objetivo principal do departamento no atual momento, por conta da exclusão dos campeonatos de base em 2020, é a readequação no quadro de colaboradores e nos elencos de cada categoria, e valorizar os jogadores de maior potencial para quando houver o retorno das competições.

O planejamento segue a linha metodológica utilizada no clube, mantendo todas as categorias já existentes, pois elas são fundamentais para o desenvolvimento desses atletas.