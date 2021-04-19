Em nota, Bundesliga se posiciona contra a Superliga Europeia: 'O futuro do futebol está em jogo'

Crédito: ANDREAS GEBERT / POOL / AFP

Nesta segunda-feira, as principais ligas do mundo, ao lado da Fifa e da Uefa, se posicionaram oficialmente contra a criação da Superliga Europeia. Por meio de nota oficial, a Bundesliga se posicionou negativamente ao novo torneio, que Bayern e Borussia Dortmund, gigantes do país, não aceitaram participar.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA BUNDESLIGA

A Liga Alemã divulgou comunicado prezando pelo 'futuro do futebol', onde está ao lado da Uefa, da Fifa e das federações nacionais que seriam interferidas pela nova competição. Veja a nota da Bundesliga na íntegra:'Somos solidários com a UEFA e seu presidente Aleksander Ceferin. Ao mesmo tempo, apoiamos todas as contramedidas sinalizadas pela FIFA, pela UEFA e pelas Ligas e Federações nacionais afetadas. Além disso, estamos cientes de que isto também pode afetar a seleção dos jogadores da Seleção Alemã que são atuando em tais clubes da Superliga.

O futuro do futebol está em jogo. Esta mudança é diferente de qualquer outra que já vimos antes. Não devemos permitir que os interesses financeiros de alguns clubes de ponta da Inglaterra, Itália e Espanha destruam estruturas bem estabelecidas. O futebol na Europa prospera com o fato de que é teoricamente possível a cada clube competir com os melhores do continente em uma única competição. Este sonho não deve ser substituído por um negócio fechado.As ligas nacionais são a base do futebol profissional, sua popularidade e seu apelo em toda a sociedade. É irresponsável e inaceitável pôr em risco a colaboração que tem surgido ao longo dos anos. Esta colaboração é o que também permitiu que os principais clubes crescessem nas últimas décadas.A grande maioria dos clubes, ligas e associações europeias concorda conosco. Os torcedores de toda a Europa também estão se manifestando.

Neste contexto, a aprovação unânime do Comitê Executivo da UEFA da reforma planejada das competições europeias de clubes foi a coisa certa a fazer hoje.Esta reforma foi uma oferta aos principais clubes para se unirem sob o guarda-chuva compartilhado da UEFA, afinal – o que é um compromisso doloroso em algumas áreas. Entretanto, esta oferta foi rejeitada, e a motivação é óbvia.O futebol - em qualquer nível - sempre foi forte quando encontrou soluções em conjunto.