Carioca

Em noite especial, Nenê garante vitória do Vasco sobre a Portuguesa

Meia completou 150 jogos pelo Cruz-Maltino e, de pênalti, marcou o gol que garantiu o triunfo e a liderança na tabela

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 23:59

Nenê, sempre ele, garantiu a vitória do Vasco mais uma vez Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF
Foi com chuva e foi difícil. Mas o Vasco venceu a Portuguesa na noite desta quarta-feira (09), em São Januário, por 1 a 0, e assumiu a liderança do Campeonato Carioca. No duelo, que teve chuva do início ao fim, Nene, de pênalti, marcou o gol que deu a vitória na 150ª partida dele pelo cruz-maltino. 
O próximo desafio da equipe de Zé Ricardo é o clássico com o Botafogo, no domingo, que será disputado no Castelão, em São Luís (MA).

O JOGO

O time da casa teve duas chances antes dos cinco minutos. Na primeira, após jogada pela esquerda, Matheus Barbosa recebeu livre na área, mas furou. Na segunda oportunidade, Bruno Nazário cruzou, Raniel cabeceou, mas Carlão pegou. Só que quando a chuva apertou, o equilíbrio imperou. Aos 21 minutos, Nene deixou a bola escapar na defesa, a Lusinha tabelou e Patrick colocou na rede. Contudo, o gol foi anulado por impedimento. 
O primeiro tempo acabou por ser mais brigado do que jogado. Foram cinco cartões amarelos só no primeiro tempo. O time visitante teve uma outra chance, num escanteio, mas o Cruz-Maltino esteve pouco inspirado. No último lance da primeira etapa, Nazário deu um chute forte, mas para fora.
O segundo tempo teve início com o time visitante melhor, mas o Vasco foi, gradualmente, ocupando o campo de ataque. Gabriel Pec chegou atrasado após cruzamento de Weverton, aos 15. Quatro minutos depois, o mesmo Pec tentou completar o rebote de nova bola alçada da direita, mas chutou por cima. 
O Vasco começava a dominar, a Portuguesa tentou responder com substituições, mas Gabriel Pec foi derrubado na área aos 29 minutos. Nene cobrou e foi bola para um lado e goleiro do outro. Placar aberto. Só que foi aí que o time da Ilha do Governador começou a pressionar. E foram 20 minutos de pressão até o apito final. Vitória vascaína!

