Em noite de Michael, Flamengo vence o Atlético-GO no Maracanã pelo Brasileirão

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Os cerca de 18 mil torcedores que foram ao Maracanã. na noite desta sexta, viram Michael brilhar e garantir três pontos para o Flamengo no Brasileirão. O atacante criou os principais lances de perigo e marcou duas vezes na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-GO, em jogo atrasado pela 19ª rodada do campeonato.

>>> Veja a tabela de classificação do Brasileirão e simule os jogosCom o resultado, o Flamengo chegou aos 53 pontos e voltou à vice-liderança. O time de Renato Gaúcho está a nove do líder Atlético-MG, com 62. Na próxima segunda-feira, o Rubro-Negro vista a Chapecoense, na Arena Condá, às 20h.MICHAEL SALVA PRIMEIRO TEMPO SOFRÍVEL

O primeiro tempo se desenrolou como esperado: o Flamengo com a posse de bola e o Atlético-GO posicionado atrás, aguardando a chance de contra-atacar. Cenário já vivido pelo time de Renato Gaúcho em outros jogos no Maracanã, e a dificuldade em superar uma equipe postada de forma defensiva também se repetiu. A primeira finalização certa veio em cabeçada de Rodrigo Caio, aos 33, que o goleiro Fernando Miguel defendeu sem sustos. Antes disso, quase nada.

O Atlético-GO, por sua vez, conseguiu ir ao ataque esporadicamente, mas as finalizações não foram precisas. A saída de bola da equipe de Eduardo Souza também assustou: foram três erros que deram ao Flamengo a bola no campo de ataque, mas Bruno Henrique, Gabi & Cia não aproveitaram. Já nos minutos finais, Michael "acordou". Aos 43, o camisa 19 fez boa jogada individual, pela esquerda, e o cruzamento cruzou a pequena área, mas ninguém tocou na bola.

A posse de bola seguiu com o Flamengo e, em um raro lance de construção do time, Everton Ribeiro deu ótimo passe para Isla, que chegou na linha de fundo e rolou para trás. Michael, como um centroavante, finalizou para abrir o placar."QUANDO ELE ESTÁ FEIO, ESQUECE!"

O gol fez bem à partida. Na volta do intervalo, o Flamengo foi mais intenso e, diante de um adversário mais exposto, criou mais chances. As finalizações, contudo, seguiram imprecisas. Foram muitas, mas Fernando Miguel pouco trabalhou. A melhor foi justamente de Michael, rente à trave, logo aos dois minutos. Gabigol teve grande chance aos 26, mas não acertou a cavadinha.

Diante da dificuldade coletiva, o brilho individual de Michael foi a solução mais uma vez. Ao partir para cima da marcação e invadir a área, o camisa 19 contou com a bela assistência de Gabi, em tabelinha que acabou com a bola na rede: 2 a 0 para o Flamengo aos 28 minutos da etapa final. Ao ser substituído, com o jogo já resolvido, Michael foi muito aplaudido. "Quando ele está feio, esquece!"FICHA TÉCNICAFLAMENGO 2X0 ATLÉTICO-GO - 19ª RODADA DO BRASILEIRO

Data e horário: 05/11/2021, às 21h30 (de Brasília)Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e Rafael Trombeta (PR)VAR: Rafael Traci (Fifa/SC)

Público/Renda: 17.717 pagantes / 18.527 presentes / R$ 730.540,00

Gols: Michael (1-0, 43'/1ºT e 2-0, 28'/2ºT)

Cartão amarelo: Gabigol e Andreas Pereira (FLA); Igor Cariús (ATG)Cartão vemelho: Não houve.FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)

Diego Alves; Isla (Matheuzinho, 20'/2ºT), Rodrigo Caio, David Luiz e Ramon; Willian Arão, Andreas Pereira (Thiago Maia, 15'/2ºT) e Everton Ribeiro (Rodinei, 41'/2ºT) Michael (Vitinho, 41'/2ºT), Bruno Henrique (João Gomes, 41'/2ºT) e Gabigol.ATLÉTICO-GO (Técnico: Eduardo Souza)