Em noite de gala de Rildo, Bahia goleia Londrina e fica na liderança isolada da Série B

Nesta terça-feira (3), o Bahia fez um primeiro tempo avassalador contra o Londrina e abriu três gols de vantagem antes do intervalo, com Rildo brilhando e anotando dois gols. Daniel fez o terceiro em um golaço e na segunda etapa, Marco Antônio deu números finais na Fonte Nova.
Com o resultado, o Esquadrão de Aço abre vantagem de três pontos na liderança da competição tendo 13, além de três gols de vantagem no saldo para o Grêmio e cinco para o Cruzeiro.
A equipe volta para campo somente na próxima terça-feira (10), pelo duelo de volta da Copa do Brasil contra o Azuriz. O primeiro confronto terminou sem gols em Salvador.
Enquanto isso, o Tubarão amarga a 15ª colocação, com cinco tentos ganhos. Seu próximo compromisso será pela segunda divisão, no próximo sábado (14), quando duela contra o Brusque, em casa.
O Bahia fez um primeiro tempo avassalador. Logo aos quatro minutos, o Bahia roubou a bola na intermediária, Davó acionou Rildo, o atacante recebeu, driblou o goleiro e mandou para as redes. Logo depois, após nova roubada, Rildo tabelou com Davó e chutou colocado, no cantinho, fazendo o segundo.
Os mandantes continuaram com o mesmo ímpeto, sendo absoluto no confronto, mas passando a valorizar mais a posse de bola, do que criando grandes chances. Até que aos 35’, Daniel tabelou com Marco Antônio, pegou a sobra e de canhota, fez um lindo gol.
NADA MUDOU!Na volta do intervalo, Adilson Batista promoveu três alterações que surtiram efeito no Londrina. A equipe voltou mais ligada e teve bons momentos no início da segunda etapa. Mas, aos 14 minutos, em uma aula de contra-ataque, Daniel acionou Março Antônio pela direita, ele invadiu a área e fez o quarto gol do Bahia.
Guto Ferreira foi fazendo substituições para dar rodagem ao elenco, enquanto o Londrina perdeu as forças durante a partida e não levou perigo, com o Bahia administrando o resultado. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA Bahia 4 x 0 Londrina Local: Arena Fonte Nova, Salvador-BA Data/horário: 03/05/2022 - 19h (de Brasília) Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)Assistentes: Celso Luiz da Silva e Ricardo Junio de Souza (MG)Quarto árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)Cartões amarelos: Ignacio, Ronaldo César (Bahia), Luan, Gabriel Santos (Londrina) Cartões vermelhos: - GOLS: Rildo (4’/1T) (1-0), (10’/1T) (2-0), Daniel (35’/1T) (3-0), Marco Antônio (14'/2T) (4-0)
Bahia - Técnico: Guto Ferreira Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Rezende (Emerson Santos 17’/2T), Patrick de Lucca e Daniel (Gregory 31’/2T); Marco Antônio (Ronaldo César 22’/2T), Rildo (Vitor Jacaré 22’/2T) e Davó (Marcelo Ryan 32’/2T).
Londrina - Técnico: Adilson Batista Matheus Nogueira; Luan (Denilson - Intervalo), Saimon, Augusto e Felipe Vieira; João Paulo, Mandaca (Jean Henrique 31/2T) e Caprini (Eltinho - intervalo); Gabriel Santos (Salatiel 22’/2T), Mirandinha (Alan Ruschel - intervalo) e Douglas Coutinho.