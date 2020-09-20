Em noite de falhas, Cruzeiro leva três do CSA e se complica na Série B

O Cruzeiro foi derrotado pelo CSA, por 3 a 1, neste sábado, 19 de setembro, em Maceió, com gols de Cléberson, Alan Costa e Pedro Lucas para o azulão e Matheus Pereira descontando para a Raposa. O resultado tirou o time alagoano da lanterna da Série B, chegando aos sete pontos, enquanto o time mineiro se aproximou muito do Z4, ficando com oito pontos na classificação, na 15ª posição. A noite de futebol celeste pode ser resumida na noite ruim da sua defesa que não conseguiu evitar o jogo aéreo do CSA. Foi dessa forma que o time de Maceió marcou o seus três gols na partida, garantindo sua segunda vitória na competição. O setor defensivo, principalmente o miolo de zaga não teve consistência durante a partida, culminando em mais uma apresentação ruim do time celeste, que se complica na Série B, ficando a nove pontos do G4 e 13 do líder Cuiabá. Próximos jogos A Raposa encara o Avaí, sexta-feira,25 de setembro, às 21h30, no Mineirão, enquanto o CSA terá pela frente o Juventude, sábado, 26, às 16h, no Rei Pelé. FICHA TÉCNICACSA 3 X 1 CRUZEIROData-Horário: 19 de setembro, às 21hEstádio-Local: Rei Pelé, Maceió(AL)Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)Assistentes:Andréa Izaura Maffra Marcelino de Sá(RJ) e Lilian da Silva Fernandes Bruno(RJ)Cartões amarelos: Pedro Júnior(CSA), Pedro Lucas(CSA), Filipe Machado(CRU)Cartão vermelho: Rodrigo Pimpão(CSA) Gols: Cleberson, aos 11’-1ºT(1-0), Alan Costa, aos 28’-1ºT(2-0), Matheus Pereira, aos 22’-2ºT(2-1), Pedro Lucas, aos 26’-2ºT(3-1) CSA: Matheus Mendes, Diego Renan, Cleberson, Alan Costa e Rafinha; Geovane, Márcio Araújo, Yago(Marquinhos, aos 15’-2ºT), Rodrigo Pimpão, Pedro Júnior(Cedric, aos 30’-2ºT), Paulo Sérgio(Pedro Lucas, aos 15’-2ºT) Técnico: Adriano Rodrigues Cruzeiro: Fábio; Rafael Luiz (Roberson, aos 12’-2ºT), Léo, Cacá e Matheus Pereira; Jadsom(Thiago, aos 30’-1ºT), Jean e Régis,Maurício; Arthur Caike(Daniel Guedes, aos 36’-1º) e Airton(Filipe Machado, aos 12’-2ºT). Técnico: Ney Franco