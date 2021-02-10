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Em negociação com o Flamengo, Rafinha manifesta vontade de jogar pelo Coritiba em 2022

Lateral-direito de 35 anos está livre no mercado após rescindir com o Olympiacos...
LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 11:55

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 11:55

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Ainda sem clube definido para 2021, o lateral-direito Rafinha já sabe onde quer jogar no próximo ano. De acordo com informações do site "ge", o atleta de 35 anos foi procurado recentemente pela diretoria do Coritiba após rescindir com o Olympiacos, da Grécia, e sinalizou o interesse em voltar à equipe paranaense em 2022.
+ BH no topo e Pedro apenas em 16º: confira a lista dos jogadores mais utilizados por Ceni no FlamengoDe férias no Rio de Janeiro desde segunda-feira, o lateral está em negociação com o Flamengo e terá reuniões com a diretoria rubro-negra nos próximos dias. Diante da nova realidade financeira, o clube carioca impôs condições, incluindo o tempo de contrato de apenas uma temporada, algo que não incomoda a Rafinha.
+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela do Brasileirão
Natural de Londrina, o atleta foi revelado e ganhou projeção para o futebol nacional no Coritiba, em 2003. Em seguida, seguiu para a Europa, onde ficou por 14 anos e teve passagens pelo Schalke 04, Genoa e Bayern de Munique. Em 2019, voltou ao Brasil e conquistou o Brasileiro e a Libertadores pelo Flamengo.

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