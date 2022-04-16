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Em Náutico x Bahia, Douglas Borel faz gol e toma cartão vermelho em menos de 15 minutos

Lateral-direito foi advertido com o segundo amarelo por tirar a camisa na comemoração...
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Publicado em 

15 abr 2022 às 23:32

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 23:32

Um lance bastante inusitado ocorreu envolvendo o lateral-esquerdo Douglas Borel no triunfo do Bahia por 1 a 0 sobre o Náutico, nesta sexta-feira (15), no Estádio dos Aflitos, em confronto válido pela segunda rodada da Série B.>Confira dez jogadores brasileiros bem conhecidos que estão sem clubeIsso porque o jogador de 20 anos foi capaz de proporcionar, em menos de 15 minutos, um momento que pode efetivamente ser caracterizado como indo "do céu ao inferno".
Aos 12 minutos de partida, o lateral recebeu passe na entrada da grande área e, após girar sobre a marcação, encheu o pé em batida que estufou as redes do goleiro Lucas Perri e gerou uma comemoração incontida onde ele tirou a camisa.
Porém, Douglas já tinha tomado um cartão amarelo logo com dois minutos de partida quando "matou" um contra-ataque da equipe pernambucana. Logo, com o cartão tomado por tirar a camisa no tento do Esquadrão, deixou a equipe em vantagem no marcador, porém com um homem a menos.
Felizmente para Douglas Borel e também para o Bahia, não houve impacto no resultado em si, já que o confronto terminou mesmo 1 a 0 para o Tricolor, caracterizando o segundo triunfo em duas rodadas disputadas na Série B.
Crédito: (Foto:Divulgação/Bahia

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