Em menos de uma semana, nova carência começa a surgir no elenco do Flamengo; entenda

Em menos de uma semana, o Flamengo teve duas notícias importantes em relação ao futuro dos jogadores da equipe. A primeira foi o retorno imediato de Kenedy ao Chelsea, e a segunda foi a oferta do Al Hilal, da Arábia Saudita, pela compra de Michael - inclusive, recentemente, o negócio avançou. Nesse sentido, uma nova carência começa a surgir no elenco rubro-negro.> Comissão de Paulo Sousa pede, e Fla adquire tecnologia "de última geração"Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWVale lembrar que, mesmo antes de desembarcar no Rio de Janeiro, o técnico Paulo Sousa já trabalhava à distância. Assim, ele identificou carências nas seguintes posições: goleiro, zagueiro e volante.

No entanto, esse cenário foi percebido por Paulo Sousa antes de Kenedy partir e Michael estar com a saída mais próxima. Dessa forma, sem a dupla, o Mister perde opções para escalar o Flamengo nas duas pontas em 2022 (o ex-camisa 33 caía mais pela direita, enquanto o camisa 19, pela esquerda).

> Veja e simule a tabela do Campeonato CariocaAtualmente, ainda que em lados diferentes do campo, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Vitinho são os jogadores do elenco profissional que costumam ocupar as pontas do campo. Além deles, sob o comando de Renato Gaúcho, Rodinei atuou improvisado na função em algumas oportunidades.

Aliás, nesse mesmo período em que o Flamengo negocia a venda de Michael, o clube sondou o Benfica para saber as possibilidades de negócio com Everton Cebolinha. O atacante atua pelos lados do campo e, após se destacar no Grêmio, ganhou chances com a camisa da Seleção Brasileira e foi contratado pelos Encarnados. CRONOLOGIA DAS SITUAÇÕES DE KENEDY E MICHAEL

• Kenedy

No dia 12 de janeiro, surgiu a notícia de que Kenedy retornaria ao Chelsea a pedido do técnico Thomas Tuchel. O Flamengo ainda tentou reverter a situação, em conversas diretas com dirigentes do clube inglês.

Contudo, havia uma cláusula no contrato de empréstimo do atleta que permitia aos Blues solicitar a volta imediata caso o Rubro-Negro não exercesse a opção de compra até dezembro de 2021.

• Michael

Já em relação a Michael, no dia 14 de dezembro foi noticiada a proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita, ao Flamengo pelo atacante. Os árabes fizeram uma oferta de 8,25 milhões de dólares, o que dá pouco mais de R$ 45 milhões na cotação atual.

No dia 18, vem a notícia de que o Flamengo aceitou a proposta do Al Hilal pelo atacante. Procurado pela reportagem do L!, o Goiás informou que "apoiará o negócio que for feito" pela direção do Rubro-Negro.