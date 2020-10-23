Em menos de 48h, vaquinha virtual do Santos bate meta de R$500 mil

O Santos conseguiu bater a meta de R$ 500 mil estipulada na sua vaquinha virtual em menos de 48 horas no ar. A ação foi lançada na última quarta-feira e, até a publicação desta reportagem, contabilizava mais de 594 mil reais arrecadados. Pelas redes sociais, o Peixe comemorou a marca alcançada e anunciou que dobrou a meta para R$ 1 milhão. Para participar, clique aqui. Em entrevista coletiva na última semana, o presidente do Santos, Orlando Rollo, deu mais detalhes sobre a ação e para qual finalidade o valor arrecadado será utilizado.