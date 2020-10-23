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Em menos de 48h, vaquinha virtual do Santos bate meta de R$500 mil

Até a publicação desta reportagem, ação arrecadou R$594 mil reais. Peixe anunciou nesta sexta-feira que meta foi dobrada, buscando a arrecadação de um milhão de reais...
LanceNet

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Publicado em 

23 out 2020 às 13:31

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 13:31

Crédito: Reprodução
O Santos conseguiu bater a meta de R$ 500 mil estipulada na sua vaquinha virtual em menos de 48 horas no ar. A ação foi lançada na última quarta-feira e, até a publicação desta reportagem, contabilizava mais de 594 mil reais arrecadados. Pelas redes sociais, o Peixe comemorou a marca alcançada e anunciou que dobrou a meta para R$ 1 milhão. Para participar, clique aqui. Em entrevista coletiva na última semana, o presidente do Santos, Orlando Rollo, deu mais detalhes sobre a ação e para qual finalidade o valor arrecadado será utilizado.
– Todos os valores arrecadados serão usados exclusivamente para pagarmos dívidas relacionadas a processos na Fifa. E para isso vamos poder contar com apoio de todos os santistas. Precisamos muito do apoio dos santistas – disse o mandatário santista.

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