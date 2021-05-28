Em melhor fase da carreira, Vital abre margem para crescimento no Corinthians: 'Ainda não estou 100%'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Com dez participações diretas em gols do Corinthians nesta temporada, Mateus Vital é, com larga distância, o melhor jogador do time em 2021. E ele se consolida dessa forma mesmo tendo ficado afastado praticamente um mês e meio por conta de uma artroscopia no joelho direito. Mesmo em sua melhor fase da carreira, ele deu margem para um crescimento ainda maior.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

GALERIA> Vai começar o Brasileirão! Veja os palpites da redação do LANCE!

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o meia foi questionado sobre seu nível de atuação neste ano e valorizou ter voltado da cirurgia sem ter perdido tanto tecnicamente. Ainda assim, ele precisa readquirir os 100% de sua forma física.

- Esse início de temporada é o melhor da minha carreira indiscutivelmente, os números falam por si só, tenho feito gols, dado assistências. No momento da lesão, pensei sim (que poderia não voltar igual), mas eu queria mesmo estar com pensamento positivo de que a minha volta seria melhor que antes da contusão, mas a gente sabe que fisicamente não volta 100% e iria adquirindo isso jogando e isso que tenho tentando fazer, treinar o mais forte possível pra retornar o meu físico o quanto antes - comentou.Até aqui, nesta temporada, ele marcou cinco gols, deu quatro assistências e sofreu um pênalti, sendo responsável direto por dez dos 37 tentos do clube no período. Em outras palavras, cada quatro gols corintianos, um teve influência de Vital. E se esses números já são suficientes para a melhor fase da sua carreira, imagine o que pode vir quando ele estiver 100% fisicamente.

- Creio que ainda não estou 100% da minha forma física. Sabia que na minha volta de lesão não conseguiria voltar 100%. Nesse último jogo me senti mais confiante, a cada jogo gradativamente vou melhorando a minha performance, parte física e isso dá confiança para que a gente possa alcançar o melhor nível. Ainda não atingi o 100%, mas gradativamente, jogo a jogo, tenho certeza que vou conseguir recuperar - garantiu o camisa 22.