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Em meio às polêmicas, torcedores do Vasco criticam arbitragem do jogo contra o São Paulo nas redes sociais

Atuação do árbitro Anderson Daronco foi muito criticada por parte da torcida cruz-maltina, que cobrou coerência. Equipe carioca teve três expulsões ao longo do jogo em São Januário...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2021 às 01:23

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 01:23

Crédito: Muitos torcedores do Vasco reclamaram da arbitragem e pediram coerência (Reprodução/Premiere
O Vasco foi eliminado da Copa do Brasil depois de perder por 2 a 1 para o São Paulo. No entanto, o jogo foi recheado de polêmicas e muitas críticas à atuação da arbitragem. Nas redes sociais, muitos torcedores do Gigante da Colina usaram prints para mostrar outros lances que não foram assinalados pelo árbitro Anderson Daronco e cobraram coerência.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroDurante a partida, o Vasco teve dois jogadores expulsos mais o técnico Lisca que também tomou cartão vermelho no fim da partida. Ainda no primeiro tempo, o atacante Léo Jabá chegou atrasado e acertou a barriga do adversário com o pé alto. Na etapa final, Leandro Castan e o comandando do Cruz-Maltino também deixaram o jogo mais cedo.
+ A torcida decidiu: CT do Vasco passa a se chamar Moacyr Barbosa
No entanto, alguns lances foram destacados pela torcida vascaína como a mão do zagueiro Miranda no rosto de Léo Jabá, deixando a marca. Em outro momento, o paraguaio Matías Galarza recebeu uma chegada mais dura do jogador Rodrigo Nestor, que não recebeu amarelo no lance.
Alguns torcedores também relembram lances polêmicos em jogos do Campeonato Brasileiro da última temporada, em que o Vasco foi rebaixado por apenas um ponto. Um dos lances mais citados foi a chegada que Martín Benítez recebeu quando ainda defendia as cores do cruz-Maltino contra o Bahia.
+ ATUAÇÕES: Léo Jabá é expulso ainda no primeiro tempo e recebe a menor nota em derrota do Vasco
Depois da eliminação na Copa do Brasil, o Vasco volta a campo no próximo sábado na Série B do Campeonato Brasileiro. Pela 16ª rodada, a equipe visita o Vitória, às 19h30, no Barradão. Com 22 pontos, o time ocupa a décima colocação e terá pela frente seis jogos em agosto para engrenar de vez e entrar no G4 da competição.

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