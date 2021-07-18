Em meio a reformulação, Corinthians vence a primeira no Brasileiro sub-20

Crédito: Guilherme Biro marcou duas vezes na vitória deste domingo (Foto Marco Galvão/Ag. Corinthians

O time sub-20 do Corinthians respirou aliviado neste domingo (18) ao bater o América-MG por 3 a 0, em casa, em jogo válido pela sexta rodada do Brasileirão da categoria. Isso porque Timão ainda não havia vencido na competição e beirava a lanterna da tabela em meio a uma reformulação na base do clube.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Com um gol de Keven e dois de Guilherme Biro, o Timão finalmente conquistou três pontos nesta edição do campeonato e deixou o incômodo penúltimo lugar. Antes disso, eram dois empates e três derrotas, sendo duas delas por goleada. Não à toa, o técnico Tarcísio Pugliese foi mandado embora na última semana.

Mas a questão do comando técnico era bem maior do que dentro de campo, já que internamente o Corinthians vivia uma crise durante a reformulação no departamento de formação de atletas. Com a chegada do coordenador Carlos Brazil, algumas mudanças foram feitas, uma vez que profissionais da sua confiança foram contratados para integrar as categorias de base.Um dos cargos que estava na mira de Brazil era o do treinador Tarcísio Pugliese, que seria demitido antes da última semana, mas acabou ganhando alguns dias a mais após intervenção do conselheiro Jacinto Antônio Ribeiro, o Jaça, que não tem cargo, mas exerce grande influência na diretoria corintiana.

Além disso, alguns jogadores que ainda não tem contrato profissional estão com atraso no recebimento do auxílio pago pelo clube. Parte dessa dívida foi acertada na última semana, mas ainda restam dois meses pendentes, causando mais um problema interno dentro do departamento de formação.