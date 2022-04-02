Em meio à preparação para a estreia na Série B, Vasco vence jogo-treino contra o Olaria, em São Januário

O Vasco realizou um jogo-treino contra o Olaria, em São Januário, na manhã deste sábado. A equipe comandada pelo técnico Zé Ricarco saiu de campo com a vitória por 3 a 2, com gols de Lucas Oliveira, Bruno Nazário e Léo Matos. Na rodada inaugural da Série B, o Cruz-Maltino medirá forças com o Vila Nova, dia 8, sexta-feira, às 19h, também na Colina Histórica. Dividido em três tempos de 40 minutos, o jogo-treino foi uma forma de Zé Ricardo observar a evolução da equipe. No primeiro tempo, esteve em campo a base que atuou na maior parte dos jogos do Campeonato Carioca. Apesar de ter mais posse de bola e muitas chances de abrir o placar, a partida não saiu do 0 a 0.

Dividido em três tempos de 40 minutos, o jogo-treino foi uma forma de Zé Ricardo observar a evolução da equipe. No primeiro tempo, esteve em campo a base que atuou na maior parte dos jogos do Campeonato Carioca. Apesar de ter mais posse de bola e muitas chances de abrir o placar, a partida não saiu do 0 a 0.

Em seguida o comandante cruz-maltino fez várias mudanças na equipe, que surtiram efeito. No entanto, foi o Olaria que abriu o placar, mas logo depois Lucas Oliveira, recém-contrato junto ao Bangu, e Bruno Nazário viraram para o Gigante da Colina.

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No último tempo, Zé Ricardo fez novas mudanças, e a equipe sacramentou a vitória com mais um gol, do lateral-direito Léo Matos. No fim da partida, o adversário ainda descontou.

No primeiro tempo, o Vasco foi a campo com seguinte escalação: Thiago Rodrigues, Weverton, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Zé Gabriel, Luiz Henrique e Nenê; Gabriel Pec, Figueiredo e Raniel.

Na segunda etapa, com as mudanças de Zé Ricardo, o time atuou com os seguintes jogadores: Vanderlei, Weverton (JP Galvão), Quintero (Pimentel), Anderson Conceição (Zé Vitor) e Edimar (Riquelme); Andrey, Luiz Henrique (Bruno Nazário), Vitinho e Nenê (MT); Gabriel Pec (Lucas Oliveira) e Raniel (Isaque).

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Por fim, no último tempo, o comandante colocou em campo essa formação: Alexander, JP Galvão, Pimentel (Kaylan), Zé Vitor e Riquelme; Andrey (Léo Matos) Vitinho (Vinícius), Bruno Nazário (Luiz Henrique), Lucas Oliveira (Getúlio), MT (Jhon Sánchez) e Isaque.