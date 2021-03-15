Em meio à polêmica, Arrascaeta embarca rumo ao Brasil para se reapresentar ao Flamengo

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Após se tornar assunto de polêmica na noite de domingo, Arrascaeta embarcou na manhã desta segunda-feira para o Brasil. O meia, que passava férias no Uruguai com a família, foi liberado da reapresentação junto com o restante do elenco do Flamengo e recomeçará os trabalhos no Ninho do Urubu nesta terça-feira.

+ Em acordo com o clube e Ceni, Arrascaeta se reapresentará ao Flamengo na terça-feiraNeste domingo, o comentarista da ESPN e ex-jogador Djalminha afirmou que o meia uruguaio não se reapresentaria no Ninho do Urubu nesta segunda por conta de problemas entre o seu estafe e a diretoria rubro-negra. Após as notícias, o próprio atleta usou as redes sociais para se posicionar.

- Galera me deixem aproveitar meu último dia de férias com a família - afirmou.

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Posteriormente, o Flamengo também explicou o acordo com o meia Arrascaeta e destacou o menor número de voos entre Uruguai e Brasil como um dos motivos para a liberação.