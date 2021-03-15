Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em meio à polêmica, Arrascaeta embarca rumo ao Brasil para se reapresentar ao Flamengo
futebol

Em meio à polêmica, Arrascaeta embarca rumo ao Brasil para se reapresentar ao Flamengo

Meia, que estava de férias no Uruguai, se juntará ao elenco principal um dia depois dos demais colegas, conforme foi combinado com o clube e o técnico Rogério Ceni...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 12:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2021 às 12:02
Crédito: Reprodução/Instagram
Após se tornar assunto de polêmica na noite de domingo, Arrascaeta embarcou na manhã desta segunda-feira para o Brasil. O meia, que passava férias no Uruguai com a família, foi liberado da reapresentação junto com o restante do elenco do Flamengo e recomeçará os trabalhos no Ninho do Urubu nesta terça-feira.
+ Em acordo com o clube e Ceni, Arrascaeta se reapresentará ao Flamengo na terça-feiraNeste domingo, o comentarista da ESPN e ex-jogador Djalminha afirmou que o meia uruguaio não se reapresentaria no Ninho do Urubu nesta segunda por conta de problemas entre o seu estafe e a diretoria rubro-negra. Após as notícias, o próprio atleta usou as redes sociais para se posicionar.
- Galera me deixem aproveitar meu último dia de férias com a família - afirmou.
+ Flamengo define prioridades e vai ao mercado por reforços; veja lista com 20 opções
Posteriormente, o Flamengo também explicou o acordo com o meia Arrascaeta e destacou o menor número de voos entre Uruguai e Brasil como um dos motivos para a liberação.
- O atleta Arrascaeta foi liberado pela direção e o técnico Rogério Ceni para se apresentar na terça-feira (16). Ele está no Uruguai e o número de voos se encontra reduzido em razão da pandemia. Para ficar um maior tempo com os familiares e passar o final de semana, o atleta fez a solicitação. Caso contrário, Arrascaeta precisaria ter retornado na sexta-feira (12) - publicou o clube.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiat Strada Ultra
Domínio das picapes e avanço da BYD marcam 1º trimestre automotivo no ES
Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados