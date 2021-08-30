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Em meio a negociação entre Real Madrid e PSG, camisas de Mbappé não são vendidas em lojas do clube

Segundo imprensa espanhola que esteve em duas das principais lojas do Paris Saint-Germain, camisa de Mbappé precisava ser personalizada a pedido do torcedor...
LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 11:03

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 11:03

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Em meio as negociações entre Real Madrid e Paris Saint-Germain por Mbappé, as lojas oficiais do clube francês não estão vendendo camisas com o nome e o número do atacante. O jornal "As" esteve nos pontos do Parque dos Príncipes e dos Campos Elíseos e relatou dificuldade em conseguir uniforme do camisa sete.Quando os jornalistas perguntaram em ambas as lojas sobre as camisas com a grafia do ídolo nacional, os vendedores tiveram dúvidas. Ainda assim, o fardamento segue sendo vendido para os fãs, embora tenha que passar por um processo de personalização no momento da compra com o nome e número de Mbappé. Nos Campos Elíseos, uma funcionária teve que perguntar ao seu superior se a serigrafia do jogador estava disponível.
> Veja a tabela da Ligue 1
De acordo com o "Marca", Real Madrid e PSG seguem negociando a transferência do atacante nas últimas horas da janela de transferência. Ambas as partes conversam por e-mail, embora a equipe francesa ainda mantenha uma postura dura com relação a venda de um dos seus principais atletas sem a certeza de conseguir repor a ausência do craque.
Neste momento, Mbappé está concentrado com a seleção francesa e aguardando um desfecho sobre a novela na qual é protagonista. O atleta está ao lado de Benzema e se prepara para encarar a Bósnia, nesta quarta-feira, pela Eliminatória da Copa do Mundo.

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