Em meio a negociação entre Real Madrid e PSG, camisas de Mbappé não são vendidas em lojas do clube

Em meio as negociações entre Real Madrid e Paris Saint-Germain por Mbappé, as lojas oficiais do clube francês não estão vendendo camisas com o nome e o número do atacante. O jornal "As" esteve nos pontos do Parque dos Príncipes e dos Campos Elíseos e relatou dificuldade em conseguir uniforme do camisa sete.Quando os jornalistas perguntaram em ambas as lojas sobre as camisas com a grafia do ídolo nacional, os vendedores tiveram dúvidas. Ainda assim, o fardamento segue sendo vendido para os fãs, embora tenha que passar por um processo de personalização no momento da compra com o nome e número de Mbappé. Nos Campos Elíseos, uma funcionária teve que perguntar ao seu superior se a serigrafia do jogador estava disponível.