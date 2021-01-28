Em meio a momento turbulento, Flamengo defende bom retrospecto recente contra o Grêmio

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Em busca de uma vitória para assumir a vice-liderança do Brasileirão, o Flamengo levará um bom retrospecto recente para a partida contra o Grêmio, nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), em Porto Alegre – jogo atrasado da 23ª rodada. Sem perder do clube gaúcho há mais de dois anos, o Rubro-Negro carrega uma invencibilidade de sete partidas.

+ De La Cruz “de graça”: veja 20 feras dos vizinhos sul-americanos que já podem assinar pré-contratoA última derrota do Flamengo para o Grêmio foi em agosto de 2018. Na ocasião, Joel e Marinho marcaram na Arena do Grêmio, e o Tricolor venceu por 2 a 0, em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão.

Desde então, prevaleceu o domínio rubro-negro no confronto. Foram sete partidas, com cinco vitórias do Flamengo e dois empates. Um aproveitamento de 81% contra a equipe comandada por Renato Gaúcho.

Entre esses jogos, alguns foram decisivos e contaram com alta carga de tensão e doses de provocação. Em confrontos de mata-mata, por exemplo, o Flamengo eliminou o Grêmio na Copa do Brasil de 2018 e na Libertadores de 2019, com direito a uma goleada histórica de 5 a 0, no Maracanã.+ Veja mais notícias do Flamengo+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela do BrasileirãoRelembre o retrospecto recente do Flamengo contra o Grêmio:

- Brasileirão 2020 - Flamengo 1 x 1 Grêmio- Brasileirão 2019 - Grêmio 0 x 1 Flamengo- Libertadores 2019 - Flamengo 5 x 0 Grêmio- Libertadores 2019 - Grêmio 1 x 1 Flamengo- Brasileirão 2019 - Flamengo 3 x 1 Grêmio- Brasileirão 2018 - Flamengo 2 x 0 Grêmio- Copa do Brasil 2018 - Flamengo 1 x 0 GrêmioPara o jogo desta quinta-feira, Rogério Ceni não poderá contar novamente com Diego Alves e Rodrigo Caio, que ainda se recuperam de lesões musculares. Por outro lado, Bruno Henrique retorna à equipe após cumprir suspensão automática diante do Athletico-PR.

Dessa forma, a provável escalação do Flamengo para encarar o Grêmio é: Hugo Souza, Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.