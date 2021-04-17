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Em meio a imbróglio, Arrascaeta manda recado à torcida do Flamengo: 'Amo vocês'

Meia uruguaio se manifesta após ficar de fora do clássico contra o Vasco. Empresário do atleta cobra um posicionamento do clube a respeito de acordos preestabelecidos...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 19:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2021 às 19:05
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Após ser o centro das atenções nos últimos dias, Giorgian de Arrascaeta se manifestou nas redes sociais. Em meio a impasse por renovação de contrato com o Flamengo, o meia uruguaio reforçou o carinho pela torcida rubro-negra e colocou em dúvida as notícias envolvendo seu nome.
+ Entenda os valores e o imbróglio envolvendo Flamengo e Arrascaeta - Eu amo vocês. Não acreditem em tudo que se fala. Bom final de semana para nós – postou Arrascaeta, no Instagram.
O imbróglio entre Arrascaeta e Flamengo veio a público na última quinta-feira e está relacionado a uma insatisfação do empresário Daniel Fonseca. Ele alega que o clube rubro-negro deveria cumprir um acordo para renovação do meia com compra de parte dos direitos econômicos que pertencem ao Defensor Sporting, do Uruguai.
O Flamengo, no entanto, entende que essa cláusula no contrato só precisaria ser ativada caso Arrascaeta disputasse mais de 4.000 minutos nas duas últimas temporadas, o que não ocorreu.
+ Confira a tabela completa da Libertadores 2021
O meia estava relacionado para o clássico contra o Vasco, na quinta-feira, mas foi cortado de última hora. O motivo, de acordo com o clube, foi uma entorse no tornozelo sofrida na Supercopa do Brasil. Ele passou por tratamento nos últimos dias e deve estar à disposição para a estreia do Flamengo na Libertadores, contra o Vélez Sarsfield, na próxima terça-feira.

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