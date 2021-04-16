Em meio a divergências com o Flamengo, Arrascaeta se reapresenta para tratar entorse; Pedro retorna

O Flamengo foi derrotado para o Vasco na última noite, pelo Campeonato Carioca, e sentiu o peso da ausência de Arrascaeta em um jogo nada inspirado dos comandados de Rogério Ceni. E, em meio a divergências com o clube quanto a reajuste salarial, o uruguaio se reapresentou no Ninho do Urubu e seguiu o tratamento de uma entorse no tornozelo direito.Arrascaeta realizou atividades na parte interna do CT, na academia, e tratou com fisioterapeutas. O trabalho é calcado para que o camisa 14 retorne à ação nesta terça-feira, na estreia do Flamengo na Libertadores.
Rogério Ceni chegou a comentar sobre a ausência de Arrascaeta na derrota por 3 a 1 para o Vasco - cujo motivo oficial externado foi a lesão. Cabe destacar que o jogador e seu empresário, Daniel Fonseca, cobram um posicionamento do Flamengo a respeito de acordos preestabelecidos em prol da renovação e valorização contratual do meia. Há insatisfação.
- O Arrascaeta faz muito falta. Desde que estou aqui, se não me engano, ele esteve em todas (as partidas). Nós tentamos manter dois meias, colocando para o Gerson fazer esse papel - falou Ceni.
PEDRO ESTÁ DE VOLTA
Pedro, por sua vez, se mostrou recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda e treinou sem limitações com o grupo ao longo da manhã. O centroavante estará à disposição para enfrentar a Portuguesa, neste sábado, pela 10ª rodada da Taça Guanabara.
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Ceni optará por um time reserva para enfrentar a Lusinha, às 21h05 de amanhã, na Ilha. Em tempo: Rodrigo Caio será titular, pois está suspenso na Libertadores e ficará de fora da estreia contra o Vélez Sarsfield, dia 20.