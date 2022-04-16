Em meio a busca por treinador, Internacional anuncia novo diretor executivo

Função que estava sem ocupante desde a saída de Jorge Macedo no último dia 5 deste mês, o cargo de Diretor Executivo de Futebol no Internacional tem, oficialmente, o seu ocupante. E, como especulado, a escolha foi por William Thomas, nome que teve seu último trabalho o Avaí. >Veja 20 jogadores brasileiros que tem contrato só até junho na EuropaAlém da equipe citada, William também tem passagem pelo Santos antes de uma longeva história no Athletico-PR, fazendo parte da gestão do clube de Curitiba em dois ciclos distintos: 2013 a 2018 e de 2020 até o início deste ano, período onde justamente assumiu o cargo no Avaí.

Logo em sua chegada, um dos assuntos que certamente terá a sua participação ativa é a escolha de um novo treinador para comandar o Colorado. Dentre os nomes recentemente apontados, aquele que estaria mais perto de acerto seria Mano Menezes, profissional que, antes de fomentar sua história em clubes como Grêmio, Corinthians e Cruzeiro, atuou na base do Inter.

Em meio ao desejo de fazer o anúncio do novo comandante ainda no fim de semana, o interino Cauan de Almeida vai dirigir a equipe no próximo jogo do Inter, onde a equipe joga novamente no Beira-Rio, diante do Fortaleza, pela segunda rodada do Brasileirão. O confronto está marcado para o próximo domingo (17), às 18h (de Brasília).