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Em meio à ascensão, Mauricio Barbieri segue com discurso cauteloso no Bragantino

Equipe conseguiu sair das proximidades da zona de rebaixamento e, agora, acumula seis unidades para o primeiro time dentro do Z4...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2020 às 14:53

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 14:53

Crédito: Ari Ferreira/Bragantino
É fato que a sequência recente do Red Bull Bragantino conquistando 12 dos últimos 18 pontos trouxe um grau considerável de esperança ao time na luta para se afastar das imediações da zona de rebaixamento. E, além disso, de se colocar em 11° com 31 pontos, posto que daria ao Massa Bruta uma vaga na Copa Sul-Americana de 2021 caso o Brasileirão estivesse encerrado.
Porém, a postura demonstrada pelo técnico Mauricio Barbieri ainda caminha estritamente na linha da cautela, afirmando que a boa fase não pode fazer a equipe esquecer do seu propósito.
Com essa ideia, além de preferir ainda não estabelecer uma meta mais concreta para o Massa Bruta no sentido de obter vaga nas competições continentais, o treinador fez questão, desde já, de elogiar o próximo adversário do Braga no Campeonato Brasileiro: o Athletico-PR no domingo (20) às 16h no Nabi Abi Chedid:
- A evolução é nítida. A equipe tem conseguido competir no melhor nível contra adversários em que num primeiro momento não conseguiu fazer. A diferença entre a vaga na Sul-Americana e o rebaixamento é de três vitórias e a margem de erro é pequena. Então esse não é momento para ser excessivamente otimista.
- O objetivo é sempre ganhar o próximo jogo. Sei que existe um planejamento de traçar metas mais amplas. No entanto, neste primeiro momento, pensamos em nos afastar da zona de rebaixamento e trabalhar o máximo para permanecer no pelotão de cima. Temos que manter os pés no chão, pois temos um longo caminho a percorrer até o fim do campeonato - disse o treinador, acrescentando:
- Mais um confronto difícil. Nós sabemos que o Athletico tem uma equipe qualificada, mas que não vive um bom momento em função de uma grande mudança no elenco. Eles ainda têm jogadores que foram campeões da Copa do Brasil. O que nos deixa com uma perspectiva otimista é que o nosso time teve atuações regulares nos últimos jogos e sabe que vai enfrentar um grande desafio.

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