Em meio à ascensão, Mauricio Barbieri segue com discurso cauteloso no Bragantino

Crédito: Ari Ferreira/Bragantino

É fato que a sequência recente do Red Bull Bragantino conquistando 12 dos últimos 18 pontos trouxe um grau considerável de esperança ao time na luta para se afastar das imediações da zona de rebaixamento. E, além disso, de se colocar em 11° com 31 pontos, posto que daria ao Massa Bruta uma vaga na Copa Sul-Americana de 2021 caso o Brasileirão estivesse encerrado.

Porém, a postura demonstrada pelo técnico Mauricio Barbieri ainda caminha estritamente na linha da cautela, afirmando que a boa fase não pode fazer a equipe esquecer do seu propósito.

Com essa ideia, além de preferir ainda não estabelecer uma meta mais concreta para o Massa Bruta no sentido de obter vaga nas competições continentais, o treinador fez questão, desde já, de elogiar o próximo adversário do Braga no Campeonato Brasileiro: o Athletico-PR no domingo (20) às 16h no Nabi Abi Chedid:

- A evolução é nítida. A equipe tem conseguido competir no melhor nível contra adversários em que num primeiro momento não conseguiu fazer. A diferença entre a vaga na Sul-Americana e o rebaixamento é de três vitórias e a margem de erro é pequena. Então esse não é momento para ser excessivamente otimista.

- O objetivo é sempre ganhar o próximo jogo. Sei que existe um planejamento de traçar metas mais amplas. No entanto, neste primeiro momento, pensamos em nos afastar da zona de rebaixamento e trabalhar o máximo para permanecer no pelotão de cima. Temos que manter os pés no chão, pois temos um longo caminho a percorrer até o fim do campeonato - disse o treinador, acrescentando: