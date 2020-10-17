Em manhã de protestos, Palmeiras finaliza preparação para encarar Fortaleza

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

A manhã deste sábado (17) foi agitada na Academia de Futebol. Enquanto o elenco alviverde finalizava a sua preparação para encarar o Fortaleza, sob o comando de Andrey Lopes na parte interna do CT, a maior torcida organizada do Palmeiras protestava contra elenco e diretoria do lado de fora.

Gritos e faixas pedindo a saída de Cícero Souza e Anderson Barros puderam ser vistos, além de cobranças para o capitão Felipe Melo e todo o elenco. Apenas Weverton, Gustavo Gómez e as crias da base foram poupados de críticas. A manifestação foi acompanhada pela Polícia Militar e totalmente pacífica. Em campo, Andrey Lopes comandou o último treino técnico e tático do Verdão, antes da delegação partir para a capital cearense. Com os desfalques de Felipe Melo, Luan, Esteves e Marcos Rocha, o alviverde deve vir com mais um quarteto de zaga inédito para encarar o Fortaleza.

Gabriel Menino deve ser testado na lateral-direita, enquanto o jovem Renan Victor vai atuar ao lado de Gustavo Gómez. Na lateral esquerda, o uruguaio Matías Viña retorna após três jogos como desfalque.

Artilheiro do Palmeiras na temporada, com 14 gols, o camisa 29 reencontra o Fortaleza no Castelão, palco em que o 'Bigode' garantiu a vitória alviverde sobre o Leão no ano passado, em magra vitória por 1 a 0.