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Em manhã de protestos, Palmeiras finaliza preparação para encarar Fortaleza

Maior torcida organizada do clube cobrou elenco e diretoria na porta da Academia de Futebol neste sábado (17)...
LanceNet

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Publicado em 

17 out 2020 às 13:25

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 13:25

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A manhã deste sábado (17) foi agitada na Academia de Futebol. Enquanto o elenco alviverde finalizava a sua preparação para encarar o Fortaleza, sob o comando de Andrey Lopes na parte interna do CT, a maior torcida organizada do Palmeiras protestava contra elenco e diretoria do lado de fora.
Gritos e faixas pedindo a saída de Cícero Souza e Anderson Barros puderam ser vistos, além de cobranças para o capitão Felipe Melo e todo o elenco. Apenas Weverton, Gustavo Gómez e as crias da base foram poupados de críticas. A manifestação foi acompanhada pela Polícia Militar e totalmente pacífica. Em campo, Andrey Lopes comandou o último treino técnico e tático do Verdão, antes da delegação partir para a capital cearense. Com os desfalques de Felipe Melo, Luan, Esteves e Marcos Rocha, o alviverde deve vir com mais um quarteto de zaga inédito para encarar o Fortaleza.
Gabriel Menino deve ser testado na lateral-direita, enquanto o jovem Renan Victor vai atuar ao lado de Gustavo Gómez. Na lateral esquerda, o uruguaio Matías Viña retorna após três jogos como desfalque.
Artilheiro do Palmeiras na temporada, com 14 gols, o camisa 29 reencontra o Fortaleza no Castelão, palco em que o 'Bigode' garantiu a vitória alviverde sobre o Leão no ano passado, em magra vitória por 1 a 0.
O confronto entre Palmeiras e Fortaleza, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, está previsto para as 20h30 (de Brasília) deste domingo (18), no Estádio Castelão.

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