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Em live, Sport lança os uniformes para a temporada 2020

Em ação no Youtube, o Leão mostrou os dois novos mantos que serão utilizados ao longo do ano...
LanceNet

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Publicado em 

30 mai 2020 às 23:05

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 23:05

Crédito: Divulgação/Sport
Após muita expectativa, o Sport enfim lançou os uniformes 1 e 2 da temporada 2020. Por conta da pandemia do coronavírus, o Leão fez o evento no seu canal do Youtube para interagir com os torcedores.E MAIS:Ceará lança o terceiro uniforme da temporada 2020Com o foco na tradição, Fortaleza lança camisa da temporada 2020Silvio Luiz relembra bronca com Edmundo: 'Chamei de cafajeste e não narrava o nome dele'A camisa 1 manteve as cores rubro-negras e o destaque fica por conta dos detalhes na gola. No uniforme 2, a cor branca foi a escolhida. A manga ficou predominada pela cor preta.
Promoção
Devido o lançamento, o Sport deu um desconto de 40% no valor. Sendo assim, o torcedor que adquirir a camisa nova vai pagar entre R$ 149 e R$ 173.
Repercussão
Nas redes sociais os torcedores não ficaram satisfeitos com o uniforme 1. Muitos criticaram o design e outros responderam com ‘não sei opinar’. No uniforme 2 o cenário foi diferente. Apesar de algumas alfinetadas, ele caiu no gosto da massa rubro-negra. Ver essa foto no Instagram E enquanto Lenine vai fazendo seu show, vamos ver mais detalhes do nosso primeiro padrão? Aproveita e já garante o seu na @cazadosportoficial. #LeãoDeNovoManto #WeStandTogether Uma publicação compartilhada por Sport Club do Recife (@sportrecife) em 30 de Mai, 2020 às 2:59 PDT placeholder Ver essa foto no Instagram Escudo que dá orgulho! De olho no detalhe aqui no segundo padrão do Leão. Ficou bom demais, @UmbroBrasil ♥️ #LeãoDeMantoNovo Uma publicação compartilhada por Sport Club do Recife (@sportrecife) em 30 de Mai, 2020 às 2:43 PDT placeholder E MAIS:

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