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futebol

Em Live, presidente do Santos confirma propostas por Alison e Kaio Jorge

Andres Rueda afirmou que negocia com clubes interessados nos atletas e acordo pode sair no início da próxima semana. Kaio Jorge tem contrato apenas até o final do ano...

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 21:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jul 2021 às 21:40
Crédito: Andrés Rueda negocia liberação de Kaio Jorge e Alison (Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/SantosFC
O presidente do Santos, Andres Rueda, participou de uma Live no Canal do DIÁRIO DO PEIXE no Youtube na noite deste sábado e confirmou ter recebido propostas pelo volante Alison e pelo atacante Kaio Jorge.
A proposta pelo volante é de US$ 800 mil do Al Hazem, da Arábia Saudita. A informação foi divulgada inicialmente pela Gazeta Esportiva. Na Live, Rueda afirmou que o jogador tem interesse na negociação e foi liberado pelo técnico Fernando Diniz. O acordo deve ser fechado nos próximos dias.- Veio uma proposta, colocaram os valores que eles querem pagar, a gente fez uma contra e estamos aguardando - afirmou o presidente.
Em relação ao atacante Kaio Jorge, o Santos recebeu uma oferta de um clube europeu. Também foi feita uma contraproposta e a negociação deve avançar no início da semana. A proposta foi divulgada inicialmente pelo globoesporte.com.
- Tem uma proposta, já encaminhamos uma contra, estamos negociado e está nesse sentido. Foi uma proposta cavada pelo próprio clube. Veio direto para nós. A gente se mexeu - afirmou.

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