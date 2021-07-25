Em Live, presidente do Santos confirma propostas por Alison e Kaio Jorge

O presidente do Santos, Andres Rueda, participou de uma Live no Canal do DIÁRIO DO PEIXE no Youtube na noite deste sábado e confirmou ter recebido propostas pelo volante Alison e pelo atacante Kaio Jorge.
A proposta pelo volante é de US$ 800 mil do Al Hazem, da Arábia Saudita. A informação foi divulgada inicialmente pela Gazeta Esportiva. Na Live, Rueda afirmou que o jogador tem interesse na negociação e foi liberado pelo técnico Fernando Diniz. O acordo deve ser fechado nos próximos dias.- Veio uma proposta, colocaram os valores que eles querem pagar, a gente fez uma contra e estamos aguardando - afirmou o presidente.
Em relação ao atacante Kaio Jorge, o Santos recebeu uma oferta de um clube europeu. Também foi feita uma contraproposta e a negociação deve avançar no início da semana. A proposta foi divulgada inicialmente pelo globoesporte.com.
- Tem uma proposta, já encaminhamos uma contra, estamos negociado e está nesse sentido. Foi uma proposta cavada pelo próprio clube. Veio direto para nós. A gente se mexeu - afirmou.