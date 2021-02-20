Em lance inusitado, Abel Ferreira ‘inicia’ jogada do gol do empate do Palmeiras contra o São Paulo

O gol de empate do atacante Rony no Choque-Rei, nos acréscimos, começou com o técnico Abel Ferreira. Após Leandro Pedro Vuaden marcar falta para o Palmeiras no meio de campo, a bola foi para a área técnica e Abel, prontamente, a devolveu para Luiz Adriano iniciar a jogada.

>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> ATUAÇÕES: Rony marca no fim e garante empate ao Palmeiras no clássicoA bola foi para o ataque alviverde e, após diversos passes, a jogada culminou no chute do camisa 11 que, desviado no meio do caminho, enganou Tiago Volpi. Com o empate, o rival não tem mais chance de conquistar o Campeonato Brasileiro.