Em jogo tranquilo, Portugal vence Azerbaijão e assume a liderança do Grupo A das Eliminatórias Europeias

Vitória tranquila dos portugueses. A seleção do Azerbaijão foi derrotada por 3 a 0 pelo Portugal. A partida, no Estádio Olímpico de Baku, foi válida pela 6º rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. Os gols da vitória foram marcados por Bernardo Silva, André Silva e Diogo Jota. Com a vitória, Portugal assumiu a liderança do Grupo A, mas ainda depende do resultado entre Irlanda e Sérvia.
> Confira a tabela e os jogos das Eliminatórias da EuropaJOGO TRANQUILOPortugal não encontrou muitas dificuldades para vencer a seleção do Azerbaijão. Os portugueses conseguiram controlar as ações da partida. A seleção portuguesa dominou a posse de bola e teve as melhores oportunidades de gol. Ao todo, foram 21 finalizações contra apenas 4 finalizações do Azerbaijão..GOLAÇO!Portugal abriu o placar com grande categoria. Bruno Fernandes acertou um lindo lançamento na área para Bernardo Silva, pelo lado direito, que acertou o chute com a parte externa do pé e marcou o primeiro gol da partida.
FECHOU A CONTA!Após perder grandes chances de gol na partida, Diogo Jota fechou a conta para a Seleção de Portugal. O lateral João Cancelo fez linda jogada na linha de fundo pelo lado direito, cruzou na cabeça de Diogo Jota que, sozinho, acertou dentro das redes.
SEQUÊNCIAA seleção do Azerbaijão só retorna a campo no dia 09/10 para enfrentar a Irlanda, por mais uma rodada do Grupo A das Eliminatórias. Já o Portugal, só volta a jogar no dia 12/10 contra o Luxemburgo, também pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.