Em jogo tranquilo, Portugal vence Azerbaijão e assume a liderança do Grupo A das Eliminatórias Europeias

Crédito: TOFIK BABAYEV / AFP

Vitória tranquila dos portugueses. A seleção do Azerbaijão foi derrotada por 3 a 0 pelo Portugal. A partida, no Estádio Olímpico de Baku, foi válida pela 6º rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. Os gols da vitória foram marcados por Bernardo Silva, André Silva e Diogo Jota. Com a vitória, Portugal assumiu a liderança do Grupo A, mas ainda depende do resultado entre Irlanda e Sérvia.

> Confira a tabela e os jogos das Eliminatórias da EuropaJOGO TRANQUILOPortugal não encontrou muitas dificuldades para vencer a seleção do Azerbaijão. Os portugueses conseguiram controlar as ações da partida. A seleção portuguesa dominou a posse de bola e teve as melhores oportunidades de gol. Ao todo, foram 21 finalizações contra apenas 4 finalizações do Azerbaijão..GOLAÇO!Portugal abriu o placar com grande categoria. Bruno Fernandes acertou um lindo lançamento na área para Bernardo Silva, pelo lado direito, que acertou o chute com a parte externa do pé e marcou o primeiro gol da partida.

FECHOU A CONTA!Após perder grandes chances de gol na partida, Diogo Jota fechou a conta para a Seleção de Portugal. O lateral João Cancelo fez linda jogada na linha de fundo pelo lado direito, cruzou na cabeça de Diogo Jota que, sozinho, acertou dentro das redes.