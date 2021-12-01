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Em jogo paralisado por parada cardíaca de torcedor, Chelsea vence o Watford e segue na ponta do Inglês

Mason Mount e Ziyech marcaram para os Blues, que chegaram a 33 pontos, um a mais que o Manchester City. Situação de torcedor causou apreensão, e jogo ficou 30 minutos parado...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2021 às 19:39

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 19:39

O Chelsea segue firme na liderança do Campeonato Inglês. Nesta quarta-feira, os Blues venceram o Watford por 2 a 1, em Vicarage Road, pela 14ª rodada, em uma partida marcada por um susto: um torcedor sofreu uma parada cardíaca, o que causou 30 minutos de paralisação no duelo.Veja isso e mais no LANCE! Rápido, edição das 18h" /> O homem que passou mal era um torcedor do time da casa. Com 12 minutos de bola rolando, ele chamou a atenção de outros apoiadores do time e também dos jogadores em campo. As equipes interromperam a disputa diante da situação. Ele foi atendido por médicos, que o estabilizaram, e encaminhado a um hospital.
Veja a tabela e a classificação da Premier League
O time comandado por Thomas Tuchel abriu o placar com Mason Mount, aos 28 minutos do primeiro tempo. Dennis deixou tudo igual aos 27 da segunda etapa, e Ziyech, definiu a vitória na segunda etapa.
O chegou a 33 pontos e permaneceu na liderança, com um a mais que o Manchester City, segundo colocado. O Liverpool aparece em terceiro, com 31. Já o Watford é o 17º colocado, com 13.
Os dois times voltam a campo no sábado. O Chelsea visita o West Ham, às 9h30 (de Brasília), enquanto o Watford recebe o Manchester City, às 14h30 (de Brasília).
Crédito: ChelseavenceuoWatfordpor2a1semantevenaliderançadoInglês(Foto:ADRIANDENNIS/AFP

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