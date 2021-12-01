Em jogo paralisado por parada cardíaca de torcedor, Chelsea vence o Watford e segue na ponta do Inglês

O Chelsea segue firme na liderança do Campeonato Inglês. Nesta quarta-feira, os Blues venceram o Watford por 2 a 1, em Vicarage Road, pela 14ª rodada, em uma partida marcada por um susto: um torcedor sofreu uma parada cardíaca, o que causou 30 minutos de paralisação no duelo.Veja isso e mais no LANCE! Rápido, edição das 18h" /> O homem que passou mal era um torcedor do time da casa. Com 12 minutos de bola rolando, ele chamou a atenção de outros apoiadores do time e também dos jogadores em campo. As equipes interromperam a disputa diante da situação. Ele foi atendido por médicos, que o estabilizaram, e encaminhado a um hospital.