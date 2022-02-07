Em jogo movimentado, Ferroviária e Red Bull Bragantino ficam no empate

Pela 4ª rodada do Campeonato Paulista 2022, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, Ferroviária e Red Bull Bragantino empataram pelo placar de 1 a 1. O gol do Massa Bruta saiu no primeiro tempo em chutaço de Miguel, um lindo gol. O empate veio em cabeçada de Guilherme Nunes, de cabeça, já na etapa complementar.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa próxima rodada, o a Ferroviária recebe a Ponte Preta, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara. Já o Red Bull Bragantino pega a Inter de Limeira, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Ambas as partidas serão realizadas no dia 09 de fevereiro.

A partidaPRIMEIRO TEMPOGOLAÇO DO RED BULL BRAGANTINOOs primeiros 10 minutos de partida foram de um jogo morno e sem finalizações. Mas quando alguém resolveu arriscar, o gol saiu. Aos 11 minutos, o meia Miguel, do Red Bull Bragantino, recebeu pelo lado esquerdo, ajeitou e bateu colocado para marcar um golaço: 1 a 0.

MASSA BRUTA É MELHOR NA ETAPA INICIAL; FERROVIÁRIA MELHORA NO FIMO gol fez o Massa Bruta crescer no jogo e buscar mais o gol. Tivesse mais capricho na finalização, o segundo gol teria saído. Obviamente, a Ferroviária passou boa parte da etapa inicial se defendendo. A Locomotiva só melhorou no fim do primeiro tempo, mas Gegê e Bruno Mezenga não conseguiram colocar a bola para dentro.

SEGUNDO TEMPOFERROVIÁRIA QUASE EMPATA, MAS O BRAGANTINO QUASE FAZ O SEGUNDOO começo do segundo tempo foi de uma chance para cada lado. Aos seis minutos, Bruno Mezenga achou Hygor dentro da área. Mas o atacante não conseguiu finalizar com a força suficiente e facilitou a defesa de Cleiton.

A resposta do Red Bull Bragantino veio em seguida. Aos 10 minutos, Léo Ortiz lançou Sorriso pelo lado esquerdo, que puxou para o meio e soltou uma caçetada de fora da área. Saulo estava bem colocado para fazer uma grande defesa.

LOCOMOTIVA EMPATA O JOGOO jogo continuou aberto e o Red Bull Bragantino poderia ter feito o segundo em contra-ataque, mas Artur bobeou no momento do passe e perdeu uma grande oportunidade para o time do Massa Bruta. A Ferroviária aproveitou o vacilo e minutos depois igualou o placar.

Aos 21 minutos, após cobrança de escanteio pelo lado esquerdo. A bola foi na primeira trave e o ataque da Ferroviária desviou para o meio da pequena área. Ligado no lance, Guilherme Nunes cabeceou e estufou a rede para empatar: 1 a 1.

FERROVIÁRIA CRIA VÁRIAS CHANCES, MAS NÃO FAZ O GOLO gol fez a Ferroviária crescer na partida, dominar o jogo e criar várias oportunidades de gol. Mas o goleiro Cleiton, com três defesas sendo uma delas espetacular em chute de Bruno Mezenga, salvou o time do Red Bull Bragantino e garantiu que o jogo terminasse empatado pelo placar de 1 a 1.