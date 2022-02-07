Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em jogo movimentado, Ferroviária e Red Bull Bragantino ficam no empate

O Massa Bruta abriu o placar com um golaço na primeira etapa, mas cedeu o empate no segundo tempo...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 22:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 22:34
Pela 4ª rodada do Campeonato Paulista 2022, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, Ferroviária e Red Bull Bragantino empataram pelo placar de 1 a 1. O gol do Massa Bruta saiu no primeiro tempo em chutaço de Miguel, um lindo gol. O empate veio em cabeçada de Guilherme Nunes, de cabeça, já na etapa complementar.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa próxima rodada, o a Ferroviária recebe a Ponte Preta, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara. Já o Red Bull Bragantino pega a Inter de Limeira, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Ambas as partidas serão realizadas no dia 09 de fevereiro.
A partidaPRIMEIRO TEMPOGOLAÇO DO RED BULL BRAGANTINOOs primeiros 10 minutos de partida foram de um jogo morno e sem finalizações. Mas quando alguém resolveu arriscar, o gol saiu. Aos 11 minutos, o meia Miguel, do Red Bull Bragantino, recebeu pelo lado esquerdo, ajeitou e bateu colocado para marcar um golaço: 1 a 0.
MASSA BRUTA É MELHOR NA ETAPA INICIAL; FERROVIÁRIA MELHORA NO FIMO gol fez o Massa Bruta crescer no jogo e buscar mais o gol. Tivesse mais capricho na finalização, o segundo gol teria saído. Obviamente, a Ferroviária passou boa parte da etapa inicial se defendendo. A Locomotiva só melhorou no fim do primeiro tempo, mas Gegê e Bruno Mezenga não conseguiram colocar a bola para dentro.
SEGUNDO TEMPOFERROVIÁRIA QUASE EMPATA, MAS O BRAGANTINO QUASE FAZ O SEGUNDOO começo do segundo tempo foi de uma chance para cada lado. Aos seis minutos, Bruno Mezenga achou Hygor dentro da área. Mas o atacante não conseguiu finalizar com a força suficiente e facilitou a defesa de Cleiton.
A resposta do Red Bull Bragantino veio em seguida. Aos 10 minutos, Léo Ortiz lançou Sorriso pelo lado esquerdo, que puxou para o meio e soltou uma caçetada de fora da área. Saulo estava bem colocado para fazer uma grande defesa.
LOCOMOTIVA EMPATA O JOGOO jogo continuou aberto e o Red Bull Bragantino poderia ter feito o segundo em contra-ataque, mas Artur bobeou no momento do passe e perdeu uma grande oportunidade para o time do Massa Bruta. A Ferroviária aproveitou o vacilo e minutos depois igualou o placar.
Aos 21 minutos, após cobrança de escanteio pelo lado esquerdo. A bola foi na primeira trave e o ataque da Ferroviária desviou para o meio da pequena área. Ligado no lance, Guilherme Nunes cabeceou e estufou a rede para empatar: 1 a 1.
FERROVIÁRIA CRIA VÁRIAS CHANCES, MAS NÃO FAZ O GOLO gol fez a Ferroviária crescer na partida, dominar o jogo e criar várias oportunidades de gol. Mas o goleiro Cleiton, com três defesas sendo uma delas espetacular em chute de Bruno Mezenga, salvou o time do Red Bull Bragantino e garantiu que o jogo terminasse empatado pelo placar de 1 a 1.
Crédito: Reprodução:TwitterRedBullBragantino/AriFerreira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entenda como a contação de histórias contribui para o desenvolvimento infantil
Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados