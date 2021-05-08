Em jogo fraco, Barcelona e Atlético de Madrid ficam no empate na La Liga

Barcelona e Atlético de Madrid fizeram uma partida fraca e o duelo pelo Campeonato Espanhol terminou empatado por 0 a 0. Os colchoneros foram melhores na primeira etapa, mas o Barcelona dominou as ações no segundo tempo. Com o resultado, o Atlético dorme na liderança, mas pode ser ultrapassado caso o Real Madrid vença o Sevilla neste domingo.INCISIVOO Atlético de Madrid chegou com muito perigo pela primeira vez aos 33 minutos em ótima jogada de Carrasco pelo lado esquerdo cruzando para Llorente finalizar de primeira para defesa de Ter Stegen. No ataque seguinte, foi a vez de Suárez receber passe dentro da área e bater quase sem ângulo para nova intervenção do alemão. Aos 40, o Barça respondeu com Messi driblando diversos defensores e chutando de fora da área para defesa de Oblak.
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PRESSÃONo início da segunda etapa, o Barcelona conseguiu neutralizar as ações ofensivas dos colchoneros. Aos 17 minutos, Messi encontrou espaço para cruzar de perna direita na cabeça de Piqué e o zagueiro obrigou Oblak a defender em dois tempos. Aos 21, o argentino cobrou uma falta com muito veneno e o goleiro esloveno teve que realizar uma linda intervenção e mandar a bola para escanteio.
SEM INSPIRAÇÃOApós a pressão, ambos os times mexeram em suas peças e seus esquemas em busca do gol. Os visitantes optaram pela entrada de João Félix, enquanto os culés tentaram algo diferente com Dembélé, mas as substituições não surtiram efeito. A partida também foi paralisada 39 vezes por conta das faltas e cada lado terminou com três atletas amarelados.