Em jogo fraco, Barcelona e Atlético de Madrid ficam no empate na La Liga

Barcelona e Atlético de Madrid fizeram uma partida fraca e o duelo pelo Campeonato Espanhol terminou empatado por 0 a 0. Os colchoneros foram melhores na primeira etapa, mas o Barcelona dominou as ações no segundo tempo. Com o resultado, o Atlético dorme na liderança, mas pode ser ultrapassado caso o Real Madrid vença o Sevilla neste domingo.INCISIVOO Atlético de Madrid chegou com muito perigo pela primeira vez aos 33 minutos em ótima jogada de Carrasco pelo lado esquerdo cruzando para Llorente finalizar de primeira para defesa de Ter Stegen. No ataque seguinte, foi a vez de Suárez receber passe dentro da área e bater quase sem ângulo para nova intervenção do alemão. Aos 40, o Barça respondeu com Messi driblando diversos defensores e chutando de fora da área para defesa de Oblak.