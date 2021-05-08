Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em jogo fraco, Barcelona e Atlético de Madrid ficam no empate na La Liga

Na primeira etapa, equipe dirigida por Diego Simeone foi melhor, mas Barcelona equilibrou as ações na segunda etapa. Com resultado, Real Madrid pode ocupar a liderança...

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 13:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2021 às 13:07
Crédito: Barça e Atlético fizeram um duelo com vontade, mas sem inspiração (JOSEP LAGO / AFP
Barcelona e Atlético de Madrid fizeram uma partida fraca e o duelo pelo Campeonato Espanhol terminou empatado por 0 a 0. Os colchoneros foram melhores na primeira etapa, mas o Barcelona dominou as ações no segundo tempo. Com o resultado, o Atlético dorme na liderança, mas pode ser ultrapassado caso o Real Madrid vença o Sevilla neste domingo.INCISIVOO Atlético de Madrid chegou com muito perigo pela primeira vez aos 33 minutos em ótima jogada de Carrasco pelo lado esquerdo cruzando para Llorente finalizar de primeira para defesa de Ter Stegen. No ataque seguinte, foi a vez de Suárez receber passe dentro da área e bater quase sem ângulo para nova intervenção do alemão. Aos 40, o Barça respondeu com Messi driblando diversos defensores e chutando de fora da área para defesa de Oblak.
> Veja a tabela da La Liga
PRESSÃONo início da segunda etapa, o Barcelona conseguiu neutralizar as ações ofensivas dos colchoneros. Aos 17 minutos, Messi encontrou espaço para cruzar de perna direita na cabeça de Piqué e o zagueiro obrigou Oblak a defender em dois tempos. Aos 21, o argentino cobrou uma falta com muito veneno e o goleiro esloveno teve que realizar uma linda intervenção e mandar a bola para escanteio.
SEM INSPIRAÇÃO​Após a pressão, ambos os times mexeram em suas peças e seus esquemas em busca do gol. Os visitantes optaram pela entrada de João Félix, enquanto os culés tentaram algo diferente com Dembélé, mas as substituições não surtiram efeito. A partida também foi paralisada 39 vezes por conta das faltas e cada lado terminou com três atletas amarelados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados