Em jogo eletrizante e de pinturas, Flamengo sofre virada no último lance e vê Bragantino assumir o topo

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

O Flamengo viu o Red Bull Bragantino começar vencendo com um golaço, de Aderlan, e Rodrigo Muniz virar com uma bicicleta memorável, mas perdeu por 3 a 2 ao sofrer o gol da virada no último lance, já aos 52 minutos do segundo tempo, marcado por Chrigor, responsável por dar a liderança provisória à equipe paulista. Ramires e o próprio Muniz também marcaram no emocionante confronto, disputado pela abertura da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (19).

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O Red Bull Bragantino vai a 11 pontos, no topo da tabela. Já o Flamengo, com três jogos apenas, estaciona nos seis pontos; está em nono lugar.

UMA PINTURA À ALTURA DO PALCO

Em uma noite fria para os padrões cariocas, Flamengo e Bragantino fizeram questão de não deixar ninguém ficar parado no sofá ou cochilar. O primeiro tempo já iniciou intenso, com marcação alta dos dois times e transições velozes a fim de logo abrir o placar. E a estratégia foi a mesma para os dois lados.

Depois que saiu atrás no marcador, o Flamengo passou a, enfim, dominar as ações e ter mais a bola no terreno ofensivo, encurralando seus adversários com um bom percentual de acerto nos passes e forçando mais os erros do RB. Mas o que, de fato, chamou a atenção e passou a se tornar um agradável duelo à parte foi o Rodrigo Muniz x Cleiton.

O letal e genuíno centroavante acertou dois tirambaços na direção do gol, mas Cleiton salvou em ambas oportunidades. Foram duas defesas de almanaque, diga-se. Porém, entre os arremates, o próprio Muniz conseguiu deixar tudo igual. Na casa dos 25 minutos, o atacante do Fla escorou um chute espirrado do Michael - de fora - e marcou. Ele ainda isolaria uma oportunidade cristalina, da pequena área, antes do fim da movimentada etapa inicial.

O GOLAÇO DO MUNIZ... VAMOS FALAR DE NÍVEL TÉCNICO?

No geral, o duelo seguiu elétrico, bem jogado e fluidez na movimentação das equipes. E o Red Bull Bragantino, embora tenha tido uma postura mais reativa na etapa final, mostrou que não foi ao Rio a passeio e acomodado com o bom arranque no Brasileiro.

Logo depois da virada, se atirou ao ataque e concatenou uma boa trama, em que Rodrigo Caio cochilou e deixou Ytalo descolar na área. Após bola escorada e um certo bate-rebate, Ramires se apresentou na área e cabeceou para vencer Diego Alves, sem chances de reagir. Era o início de uma reação heroica.

O Flamengo volta a campo nesta quarta, novamente tendo o Maracanã como palco, às 19h, para enfrentar o Fortaleza. Já o Red Bull Bragantino recebe o Palmeiras, no mesmo dia e horário. Ambos os jogos serão válidos pela 6ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICAFLAMENGO X RB BRAGANTINO - 5ª RODADA DO BRASILEIROEstádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data: 19 de junho de 2021, às 21hÁrbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)Árbitro de vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG)Gramado: ruimCartões amarelos: Bruno Henrique, Willian Arão (FLA) / Aderlan, Artur e Lucas Evangelista (RBB)Cartões vermelhos: -

GOLS: Aderlan, 11'/1ºT (0-1); Rodrigo Muniz, 26'/1ºT (1-1), 19'2ºT (2-1); Ramires, 23'/2ºT (2-2); Chrigor, 52'/2ºT (2-3)

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)Diego Alves; Matheuzinho, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Gerson, Diego e Vitinho; Michael (Max, 27'/2ºT) Bruno Henrique e Rodrigo Muniz.