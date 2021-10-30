Em jogo disputado, Liverpool abre dois de vantagem, mas Brighton busca o empate na Premier League

Crédito: PAUL ELLIS / AFP

Tudo igual em Anfield. Neste sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool recebeu o Brighton e as equipes empataram em 2 a 2 no estádio dos Reds. Henderson e Mané fizeram para o time de Jürgen Klopp, enquanto Mwepu e Trossard marcaram para o clube do sul do país.

INÍCIO AVASSALADORJogando em casa, o Liverpool, como era de se esperar, tomou a iniciativa os Reds abriram o placar aos três minutos. Van Dijk lançou para Salah, que tocou para Henderson acertar lindo chute da entrada da área. Aos 24, Oxlade-Chamberlain cruzou na medida e Mané, de cabeça, ampliou.

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DESCONTOUO Brighton, que já tinha assustado pelo menos duas vezes, inclusive com bola na trave de Alisson, diminuiu o marcador na reta final da primeira etapa. Aos 41 minutos, March tocou para Mwepu, que, aparentemente, tentou cruzar na área. A bola, porém, foi na direção do gol, encobriu o goleiro brasileiro e entrou.

TUDO IGUALNo segundo tempo, o Brighton foi valente e mostrou o porquê de estar brigando na parte de cima da tabela. Aos 20 minutos, depois de jogada pela esquerda, Cucurella tocou para Lallana, que entregou para Trossard. O camisa 11 deixou Robertson na saudade e marcou bonito gol.

GOLS ANULADOSA partida teve também gols anulados no Anfield. No primeiro tempo, Mané marcou, mas a bola pegou em sua mão. Na etapa final, com o placar em 2 a 1, Salah fez para os Reds, mas estava em posição irregular. Quando o jogo jpa estava 2 a 2, Trossard fez o que seria o gol da virada do Brighton, mas também estava impedido.

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