Em jogo decisivo, Inter tem volta de Patrick e ausência de dupla de zaga titular

Se o técnico Abel Braga pode comemorar o fato de contar com o retorno de Patrick a lista de opções do Internacional, o mesmo não pode ser dito quando ele analisa o miolo de zaga que atuará no próximo domingo (21) contra o Flamengo, às 16h, no Maracanã. Isso porque as duas principais peças do setor, o argentino Victor Cuesta e Rodrigo Moledo, não estarão à disposição do treinador. >Como está a tabela do Brasileirão faltando duas rodadas!A falta de Moledo não chega a ser uma novidade já que, ainda em janeiro desse ano no triunfo do Colorado frente ao Goiás, no Beira-Rio, o camisa 4 sofreu uma séria lesão no joelho. Com o rompimento do ligamento cruzado posterior do joelho direito, o defensor passou por cirurgia e só deve atuar novamente no segundo semestre de 2021.
Já no último fim de semana, na partida que gerou polêmica envolvendo a utilização do Árbitro de Vídeo onde o Inter bateu o Vasco por 2 a 0 em São Januário, foi a vez de Cuesta se tornar ausência por levar o terceiro cartão amarelo.
Assim, além de Lucas Ribeiro, que vinha fazendo dupla com o argentino na ausência de Rodrigo Moledo, Abelão terá de introduzir outro nome na equipe inicial que, por questão de acumular mais jogos na temporada, deve ser Zé Gabriel.
Todavia, a entrada de Matheus Jussa ou mesmo de Pedro Henrique, jovem de apenas 20 anos de idade que atuou pela última vez em outubro de 2020 diante do Atlético-GO.