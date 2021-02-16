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futebol

Em jogo decisivo, Inter tem volta de Patrick e ausência de dupla de zaga titular

Enquanto Rodrigo Moledo se recupera de contusão, Victor Cuesta está suspenso pelo terceiro amarelo tomado no triunfo diante do Vasco...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 13:03

LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 13:03
Crédito: Ambos estão fora da partida contra o Flamengo no Maracanã (Ricardo Duarte/Divulgação/Internacional
Se o técnico Abel Braga pode comemorar o fato de contar com o retorno de Patrick a lista de opções do Internacional, o mesmo não pode ser dito quando ele analisa o miolo de zaga que atuará no próximo domingo (21) contra o Flamengo, às 16h, no Maracanã. Isso porque as duas principais peças do setor, o argentino Victor Cuesta e Rodrigo Moledo, não estarão à disposição do treinador. >Como está a tabela do Brasileirão faltando duas rodadas!A falta de Moledo não chega a ser uma novidade já que, ainda em janeiro desse ano no triunfo do Colorado frente ao Goiás, no Beira-Rio, o camisa 4 sofreu uma séria lesão no joelho. Com o rompimento do ligamento cruzado posterior do joelho direito, o defensor passou por cirurgia e só deve atuar novamente no segundo semestre de 2021.
Já no último fim de semana, na partida que gerou polêmica envolvendo a utilização do Árbitro de Vídeo onde o Inter bateu o Vasco por 2 a 0 em São Januário, foi a vez de Cuesta se tornar ausência por levar o terceiro cartão amarelo.
Assim, além de Lucas Ribeiro, que vinha fazendo dupla com o argentino na ausência de Rodrigo Moledo, Abelão terá de introduzir outro nome na equipe inicial que, por questão de acumular mais jogos na temporada, deve ser Zé Gabriel.
Todavia, a entrada de Matheus Jussa ou mesmo de Pedro Henrique, jovem de apenas 20 anos de idade que atuou pela última vez em outubro de 2020 diante do Atlético-GO.

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