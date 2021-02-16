Em jogo decisivo, Inter tem volta de Patrick e ausência de dupla de zaga titular

Se o técnico Abel Braga pode comemorar o fato de contar com o retorno de Patrick a lista de opções do Internacional, o mesmo não pode ser dito quando ele analisa o miolo de zaga que atuará no próximo domingo (21) contra o Flamengo, às 16h, no Maracanã. Isso porque as duas principais peças do setor, o argentino Victor Cuesta e Rodrigo Moledo, não estarão à disposição do treinador. >Como está a tabela do Brasileirão faltando duas rodadas!A falta de Moledo não chega a ser uma novidade já que, ainda em janeiro desse ano no triunfo do Colorado frente ao Goiás, no Beira-Rio, o camisa 4 sofreu uma séria lesão no joelho. Com o rompimento do ligamento cruzado posterior do joelho direito, o defensor passou por cirurgia e só deve atuar novamente no segundo semestre de 2021.