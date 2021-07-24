Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em jogo de risco, Madson tem partida segura e bom desempenho

Números do lateral agradam e jogador pode ganhar sequência como titular...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 21:11

LanceNet

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Após muitas críticas, Pará perdeu a posição de titular no Santos. No empate em 1 a 1 contra Independiente, na noite da última quinta-feira, na Argentina, resultado que garantiu a classificação do Peixe para as quartas de final da Copa Sul-Americana, quem saiu jogando na ala direita foi Madson.A entrada do jogador vinha sido pedida pelo torcedor santista nas redes sociais. A má fase de Pará era um tema muito comentado pela torcida santista. E Madson teve uma oportunidade em um jogo considerado muito difícil pela comissão técnica e correspondeu.Nas estatísticas, o lateral teve bons números. Ao todo, foram 5 cortes, 4 desarmes, não sofreu nenhum drible, além 35 dos 43 passes certos que tentou. Em bola longa, acertou as 3 que buscou. Em duelos individuais, foram 7 vitórias dos 11 disputados.Após o confronto, o técnico Fernando Diniz explicou a entrada de Madson e a manutenção de Carlos Sánchez no time titular, assim como foi na partida contra o Red Bull Bragantino, no domingo passado.
"A explicação é que achei ser o melhor para o time. Poderia sair com outros jogadores, o Pará também estava bem, mas achei que era o momento de colocar o Madson. O Sánchez já tinha jogado bem contra o Bragantino, entrou bem em outros jogos e resolvi manter como titular, mas poderia usar o Pirani, também. Achei que era a melhor formação para o jogo”, explicou Diniz.
Madson tem 29 anos e chegou ao Santos na temporada 2020, vindo do Grêmio em uma troca pelo também lateral Victor Ferraz. Em 82 jogos com a camisa do Alvinegro Praiano, soma 5 gols e 2 assistências.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados