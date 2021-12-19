  • Em jogo de quatro gols e expulsão, Tottenham e Liverpool ficam no empate pela Premier League
futebol

Em jogo de quatro gols e expulsão, Tottenham e Liverpool ficam no empate pela Premier League

Na primeira etapa, Kane abriu o placar e encerrou longo jejum sem gols, mas Liverpool empatou com Jota. No segundo tempo, Reds viram, mas Alisson vacila e Spurs aproveitam...
LanceNet

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 15:25

Em uma partida emocionante do início ao fim, Tottenham e Liverpool empataram por 2 a 2 na Premier League. Harry Kane abriu o placar para os Spurs e encerrou um longo jejum sem gols, mas após grandes chances desperdiçadas, Diogo Jota empatou para os Reds. No segundo tempo, Roberson virou o jogo, mas Son aproveitou bobeira de Alisson para empatar o duelo. Com o resultado, o Liverpool deixa o Manchester City abrir quatro pontos de diferença na liderança do Campeonato Inglês.FIM DO JEJUMApós um início melhor, o Liverpool quase abriu o placar aos 10 minutos com Arnold aproveitando sobra de bola da entrada da área e batendo com força para ótima defesa de Lloris. O Tottenham respondeu com Ndombélé encontrou Kane na área e o artilheiro bateu cruzado para abrir o placar. Aos 15 minutos, o camisa 10 arrancou no campo ofensivo, cruzou para Son e o sul-coreano mandou de carrinho pela linha de fundo.
> Veja a tabela da Premier League
LÁ E CÁAos 29 minutos, o Tottenham quase ampliou o placar após Son encontrar Delle Ali livre na área, mas o camisa 20 desperdiçou grande chance ao bater para ótima defesa de Alisson. Aos 34, Diogo Jota aproveitou cruzamento de Robertson e igualou o marcador para os Reds. No fim da primeira etapa, Sané fez boa jogada pelo lado esquerdo, cruzou para Arnold chegar finalizando e Lloris fez grande intervenção com a perna esquerda.
VIRADA DOS REDS​Na segunda etapa, o Tottenham teve a chance de voltar à frente do placar aos nove minutos após Delle Ali ser lançado na área, tocar para Kane, mas o artilheiro parar em Alisson. Aos 29 minutos, Diogo Jota cruzou na área, Lloris deu um tapa antes que Mané completasse para o gol, mas Arnold aproveitou a sobra e cruzou para Robertson mandar de cabeça para o fundo das redes.
TUDO IGUAL Após sofrer a virada, os Spurs responderam com um passe em profundidade para Son, erro de Alisson ao sair do gol para tentar tirar a bola e o sul-coreano empatou novamente o duelo. Aos 32 minutos, Robertson, autor do gol da virada dos Reds, foi expulso por dar um pontapé em Emerson. No entanto, as equipes não conseguiram criar outras grandes chances e a partida terminou em igualdade.
Crédito: Tottenham e Liverpool ficaram empatados por 2 a 2 (JUSTIN TALLIS/AFP)

Tópicos Relacionados

liverpool
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

