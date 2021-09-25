Em jogo de poucas chances, Real Madrid e Villarreal empatam sem gols pelo Espanhol

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP

Tudo igual na capital espanhola. Neste sábado, o Real Madrid recebeu o Villarreal no Santiago Bernabéu, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Espanhol, e as equipes empataram em 0 a 0 no estádio do clube merengue.

JOGO MORNODiferentemente do esperado, o primeiro tempo foi de poucas emoções no Santiago Bernabéu. Em poucas chances de gols, a melhor delas ao longo dos 45 minutos iniciais foi do Villarreal, com Danjuma, que desperdiçou oportunidade dentro da área.

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SEGUNDO TEMPO IGUALNa etapa final, as equipes também não criaram tantas oportunidades de gol e ninguém balançou as redes na casa merengue. Danjuma, de novo, teve a melhor chance do Submarino Amarelo, mas parou em Courtois, enquanto Isco, de cabeça, quase marcou na melhor chegada dos Blancos.

SITUAÇÃOCom o resultado, o Real Madrid chega aos 17 pontos, segue na liderança isolada da La Liga, mas desperdiça oportunidade de ampliar ainda mais a vantagem na ponta da tabela. O Villarrreal, por outro lado, chegou ao quinto empate em seis jogos disputados e está na décima colocação.

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