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futebol

Em jogo de poucas chances, Real Madrid e Villarreal empatam sem gols pelo Espanhol

Em jogo morno na capital espanhola, equipes não saem do zero e clube merengue desperdiça chance de aumentar ainda mais a vantagem na ponta da tabela...

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 17:52

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2021 às 17:52
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Tudo igual na capital espanhola. Neste sábado, o Real Madrid recebeu o Villarreal no Santiago Bernabéu, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Espanhol, e as equipes empataram em 0 a 0 no estádio do clube merengue.
JOGO MORNODiferentemente do esperado, o primeiro tempo foi de poucas emoções no Santiago Bernabéu. Em poucas chances de gols, a melhor delas ao longo dos 45 minutos iniciais foi do Villarreal, com Danjuma, que desperdiçou oportunidade dentro da área.
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SEGUNDO TEMPO IGUALNa etapa final, as equipes também não criaram tantas oportunidades de gol e ninguém balançou as redes na casa merengue. Danjuma, de novo, teve a melhor chance do Submarino Amarelo, mas parou em Courtois, enquanto Isco, de cabeça, quase marcou na melhor chegada dos Blancos.
SITUAÇÃOCom o resultado, o Real Madrid chega aos 17 pontos, segue na liderança isolada da La Liga, mas desperdiça oportunidade de ampliar ainda mais a vantagem na ponta da tabela. O Villarrreal, por outro lado, chegou ao quinto empate em seis jogos disputados e está na décima colocação.
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SEQUÊNCIA​Real Madrid e Villarreal voltam a campo no meio de semana, ambos pela Champions League. Enquanto os Merengues recebem o Sheriff, o Submarino Amarelo visita o Manchester United. Pelo Campeonato Espanhol, na próxima semana, o Real Madrid visita o Espanyol e o Villarreal recebe o Real Betis.

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