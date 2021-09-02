Em jogo de muitos gols, Coritiba vence o Londrina de virada

Crédito: Twitter Coritiba

Em pleno estádio do Café, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Coritiba venceu o Londrina pelo placar de 3 a 2. O Tubarão abriu o marcador no início do primeiro tempo com Marcelinho mostrando muito oportunismo. Mas o Coritiba conseguiu logo o empate com Matheus Sales. Na metade da etapa inicial, Celsinho fez o gol do 2 a 1. Só que aos 45, Waguinho marcou o gol do empate. Na etapa complementar, aos 33, Cástan fez o gol da virada e da vitória do Coxa. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA partidaPRIMEIRO TEMPO

LONDRINA COMEÇA O JOGO ABRINDO O PLACAR, CORITIBA RESPONDE DEIXANDO TUDO IGUAL Precisando sair da zona de rebaixamento, o Londrina começou a partida a mil por hora e abrindo o marcador logo de cara. Em jogada pelo lado direito, após bate e rebate na área, a bola sobrou para Marcelinho abrir o marcador: 1 a 0 para o Tubarão, aos 4 minutos.

Mas o Coritiba não deu muito tempo para o Londrina comemorar. Aos 15 minutos, depois de cobrança de falta, a defesa do Tubarão não conseguiu afastar o perigo, Matheus Sales aproveitou e acertou belo para igualar o marcador: 1 a 1.

TUBARÃO MARCA O SEGUNDO, COXA EMPATA NOVAMENTEO jogo era bom e os dois times continuavam atacando em busca do segundo gol. O Londrina foi mais eficiente e conseguiu encontrar novamente a vantagem. Pelo lado direito, Marcelinho cruzou, Celsinho subiu no meio dos defensores do Coritiba e cabeceou para marcar mais um para o Londrina: 2 a 1, aos 27 minutos.

Apesar de deixar todo o contra-ataque para o Londrina, o Coritiba foi para o abafa atrás do empate antes do intervalo e conseguiu. Aos 45, Natanael cruzou a bola e Waguinho cabeceou, o goleiro César chegou a efetuar a defesa, mas a bola já tinha, segundo o VAR, passado a risca fatal: 2 a 2.

SEGUNDO TEMPOLONDRINA QUASE EMPATANo comecinho da etapa complementar, o time do Londrina teve uma boa chance para marcar o terceiro gol. Marcelinho rouba a bola e solta uma pancada de fora da área, Wilson conseguiu espalmar e salvar o Coritiba.

CORITIBA CRIA CHANCES E VIRA O JOGOApós o susto no início da etapa final, o Coxa cresceu na partida e criou boas oportunidades para marcar. Mas o goleiro César e o zagueiro Saimon estavam bem colocados para evitar que o Coritiba fizesse o terceiro gol.

O Londrina até que tentava sair da defesa e também assustar, mas a pressão do Coritiba continuava intensa e logo surtiu efeito. Aos 33, Robinho cobrou falta na área, Henrique desviou Castán, sozinho, marcou o gol da virada: 3 a 2.