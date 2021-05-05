  • Em jogo de duas expulsões, Botafogo vence São José-RS e sai em vantagem na Copa do Brasil sub-20
Cada equipe fica com um jogador a menos em agitado duelo no Nilton Santos; Gabriel Conceição marca duas vezes e ajuda Alvinegro a conquistar vantagem para jogo da volta...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 17:01

LanceNet

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo saiu em vantagem na Copa do Brasil sub-20. Na tarde desta quarta-feira, o Alvinegro bateu o São José-RS por 2 a 0, em partida disputada no Estádio Nilton Santos, e saiu em vantagem no confronto válido pela segunda fase da competição. Gabriel Conceição marcou os dois gols do duelo, que também contou com uma expulsão para cada lado: Gabriel Castro, pelos gaúchos, e Ewerton, no Alvinegro.
O jogo da volta será disputado no próximo domingo, às 15h, no Estádio Francisco Noveletto. Pela vantagem conquistada, o Botafogo pode ser derrotado por até um gol de diferença que garante a classificação. Não há vantagem de gol qualificado fora de gol - qualquer triunfo do São José-RS por dois gols leva a partida para os pênaltis.
A etapa inicial foi marcada por amplo domínio do Botafogo. O time da casa não poupou esforços e botou Cebeli, goleiro do São José-RS, para trabalhar. O arqueiro, inclusive, foi um dos destaques dos primeiros 45 minutos, com boas defesas. Ele, contudo, não parou Gabriel Conceição, que abriu o placar após cruzamento de Kauê aos 21 minutos.O duelo ficou equilibrado no segundo tempo, com a equipe gaúcha assustando o Botafogo e fazendo Igo, goleiro alvinegro, a fazer defesas. O ímpeto do São José, contudo, parou quando Gabriel Castro levou o segundo cartão amarelo após uma entrada dura no campo de ataque e foi expulso.
Minutos depois, o castigo: o Botafogo dobrou o número do placar. Jhonnatha colocou o lateral para dançar e cruzou na medida para Gabriel Conceição balançar as redes pela segunda vez na tarde.
O Glorioso, com a vantagem numérica, mostrava que tentaria um placar ainda mais elástico, mas também sofreu com um placar vermelho. Após um lançamento, o zagueiro Ewerton deixou o pé alto no jogador do São José e foi expulso. Mesmo assim, o Botafogo fechou a partida com a vitória.

