Em jogo de cinco gols, Jorginho decide e Chelsea vence Leeds pela Premier League

O Chelsea venceu o Leeds por 3 a 2 no Stamford Bridge pela 16ª rodada da Premier League. Com dois gols de pênalti de Jorginho, os Blues ficaram na frente do placar em duas oportunidades. O resultado mantém a equipe londrina na terceira colocação da tabela do campeonato, dois pontos atrás do líder Manchester City.
LEEDS NA FRENTE!Leeds conseguiu abrir o placar com um gol de pênalti. Alonso chegou atrasado na marcação e cometeu a falta em Daniel James. O brasileiro Raphinha foi para a cobrança e converteu.
CHELSEA EMPATA!Apesar de estar atrás do placar, o Chelsea ainda controlava a posse de bola e conseguiu o gol de empate. Aos 42 minutos da primeira etapa, Marcos Alonso aproveitou o erro na saída de bola, tabelou com Timo Werner e cruzou na medida para Mason-Mount deixar tudo igual no placar.
VIROU!De pênalti, o Chelsea achou o gol da virada contra o Leeds. Autor do gol que abriu o placar, Raphinha chegou atrasado e deu uma tesoura em Rudiger. O lance foi revisado no VAR e o árbitro marcou a penalidade. Aos 13 minutos da etapa final, Jorginho foi para a cobrança e converteu, virando o placar.
TUDO IGUAL DE NOVO!Na segunda etapa o jogo ficou mais disputado nas chances criadas. O Chelsea ficou mais com a bola, mas o Leeds conseguia sair com perigo nos contra-ataques. Aos 38 minutos, Roberts recebeu na esquerda e cruzou na medida para Gelhardt tocar na saída do goleiro e empatar a partida.
JORGINHO DECIDE!No final do jogo, o Chelsea chegou ao ataque e achou mais um pênalti. Rudiger recebeu a bola dentro da área e foi derrubado por Klich. Aos 49 minutos, Jorginho marcou mais um gol de pênalti e definiu o resultado.
SEQUÊNCIAO Chelsea volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Everton, pela Premier League. Enquanto o Leeds joga na terça-feira contra o Manchester City, também pelo Campeonato Inglês.