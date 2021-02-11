Em jogo complicado, Chelsea vence o Barnsley e avança na FA Cup

Nesta quinta-feira, o Barnsley recebeu o Chelsea pelas oitavas de final da FA Cup, a competição mais antiga do mundo. Em um confronto difícil para o Chelsea, o gol da vitória dos Blues saiu apenas na segunda etapa, em finalização de Tammy Abraham.
Veja a tabela do InglêsCHELSEA FALHADurante a primeira etapa, o Chelsea teve a posse da bola durante a maior parte do tempo (72% contra 28% do Barnsley). Ainda assim, este controle não foi convertido em boas jogadas, com a equipe londrina finalizando apenas duas vezes para fora.
BLOQUEIOO Chelsea buscou mais o ataque, mas foi impedido exatamente por uma defesa eficaz do Barnsley na primeira etapa. A equipe da casa soube se defender, e ainda armou jogadas de contra-ataque, finalizando em um total de cinco oportunidades.
ABRIU O PLACARO primeiro gol da partida saiu apenas aos 19 minutos da segunda etapa, em jogada pela direita. Reece James achou Tammy Abraham, que não estava bem na partida, para abrir o placar. A jogada de jovens talentos do Chelsea pôde tranquilizar a equipe.
TENTATIVAS FINAISApós o gol de Tammy Abraham, não foi só o Chelsea que buscou marcar. O Barnsley também foi ao ataque, e ofereceu bastante perigo à equipe visitante, colocando uma bola para ser salva na linha. Ainda assim, o Chelsea seguiu com a vitória.
SEQUÊNCIANeste domingo, o Barnsley enfrenta o Brentford fora de casa pela 29ª rodada da Championship, a segunda divisão inglesa, às 10h (de Brasília). O Chelsea, por sua vez, entra em campo às 17h (de Brasília) desta segunda-feira para enfrentar o Newcastle pela 24ª rodada do Campeonato Inglês.