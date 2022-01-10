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Em jogo complicado, Bragantino vence o Fluminense-PI e avança ao mata-mata da Copinha

Partida acabou sendo definida pela eficiência do Massa Bruta ao marcar o único gol, ainda na etapa inicial da partida, em Jaguariúna...
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Publicado em 

10 jan 2022 às 15:08

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 15:08

Com emoção, o Red Bull Bragantino assegurou nesta segunda-feira (10) uma vaga na fase eliminatória da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A classificação do Massa Bruta foi conquistada com vitória por 1 a 0 obtida sobre o Fluminense-PI.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCom os dois times adotando postura ofensiva, a eficiência acabou sendo a grande chave para determinar o vencedor do compromisso no Estádio Municipal Alfredo Chiavegato, na cidade de Jaguariúna.
O único gol do confronto saiu aos 27 minutos do primeiro tempo. Após a cobrança de escanteio, o goleiro Sebastião, do Fluminense-PI, fez ótima defesa na finalização de Juliano. No rebote, Whalysson completou para as redes e colocou o Bragantino na frente.
Durante todo o restante do jogo, a equipe da capital do Piauí partiu para cima e deixou muitos espaços para os contra-ataques do adversário. O clube paulista soube segurar o resultado e se garantiu na próxima fase em primeiro lugar, o que garante o mando de campo.
Agora, o Fluminense-PI precisa torcer para que o ABC seja derrotado pelo Jaguariúna (o jogo ocorre também nesta segunda) para avançar em segundo lugar da chave.
Crédito: RedBullBragantinoestánasegundafasedaCopinha(FOTO:FernandoRoberto/RedBullBragantino

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