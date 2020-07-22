Em jogo com três gols de pênalti, Parma vence o Napoli no Italiano

Crédito: Divulgação / Napoli / Site oficial

Pela 35ª rodada do Campeonato Italiano, o Parma recebeu o Napoli nesta quarta-feira no Estádio Ennio Tardini e os donos da casa levaram a melhor. Com gols de Gianluca Caprari e Dejan Kulusevski, os mandantes venceram por 2 a 1. Lorenzo Insigne fez para os napolitanos.

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O primeiro tempo foi com mais domínio do Napoli, que ficou mais tempo com a posse de bola. O Parma, quando tinha a bola nos pés, tentava chegar rápido ao gol de Alex Maret. No fim da primeira etapa, porém, o time da casa abriu o placar em pênalti sofrido por Alberto Grassi. Na cobrança, Caprari bateu bem e marcou.

A etapa final foi completamente diferente e o Napoli voltou pressionando muito o Parma em busca do gol de empate. E ele saiu aos nove minutos. Após chute de Fabián Ruiz de fora da área, a bola pegou na mão de Grassi. Insigne, com categoria, marcou o gol.