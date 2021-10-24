Em jogo com pancadaria e quatro expulsas, Fluminense vence Boavista e segue 100% no Carioca Feminino

O Fluminense manteve os 100% de aproveitamento ao vencer o Boavista por 2 a 0, neste domingo, pelo Campeonato Carioca Feminino. No entanto, a partida foi marcada por uma pancadaria nos minutos finais, quatro jogadoras expulsas e uma arbitragem confusa ao longo de todo duelo no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém. Michelle Brito e Ronaldinha marcaram os gols tricolores na partida, válida pela 6ª rodada da Taça Guanabara. Com o resultado, o Flu chega a 18 pontos em seis jogos e fica na vice-liderança atrás do Flamengo apenas em saldo de gols (50 x 28). As duas equipes ainda não foram vazadas na competição.