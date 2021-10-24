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Em jogo com pancadaria e quatro expulsas, Fluminense vence Boavista e segue 100% no Carioca Feminino

Michelle Brito e Ronaldinha garantiram a vitória por 2 a 0, que deixa o Tricolor na vice-liderança da competição estadual...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2021 às 14:27

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 14:27

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense manteve os 100% de aproveitamento ao vencer o Boavista por 2 a 0, neste domingo, pelo Campeonato Carioca Feminino. No entanto, a partida foi marcada por uma pancadaria nos minutos finais, quatro jogadoras expulsas e uma arbitragem confusa ao longo de todo duelo no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém. Michelle Brito e Ronaldinha marcaram os gols tricolores na partida, válida pela 6ª rodada da Taça Guanabara. Com o resultado, o Flu chega a 18 pontos em seis jogos e fica na vice-liderança atrás do Flamengo apenas em saldo de gols (50 x 28). As duas equipes ainda não foram vazadas na competição.
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​A confusão maior aconteceu já nos minutos finais da partida. Após uma disputa de bola, a lateral Fernanda, do Fluminense, levou uma cotovelada no rosto da adversária e revidou. Depois, foi cercada por jogadoras do Boavista e levou diversos socos e pontapés. No fim, a arbitragem expulsou Ana Beatriz e Larissa, do Boavista, e Fernanda e Roberta, do Fluminense.A arbitragem, aliás, foi alvo de reclamações durante toda partida. O próximo adversário do Fluminense será a Portuguesa, às 15 horas do sábado, dia 30, em Xerém.

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