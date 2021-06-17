Em jogo agitado, Londrina e Botafogo empatam pela Série B do Brasileiro

Tudo igual em uma agitada partida. Na noite desta quinta-feira, Londrina e Botafogo empataram em 2 a 2 no Estádio do Café, em jogo válido pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Tarik e Júnior Pirambu fizeram para o time mandante, enquanto Rafael Navarro e Luís Oyama marcaram para o Glorioso.
Com o resultado, o Botafogo chegou a 8 pontos em quatro partidas disputadas e é o terceiro colocado na classificação. O Londrina, agora com 3 pontos, subiu para a 16ª colocação.
O Botafogo continuará longe do Rio de Janeiro. No próximo domingo, o Alvinegro enfrenta o Náutico no Aflitos, às 16h, pela 5ª rodada da Série B, e vai direto para Pernambuco. Às 20h30 do mesmo dia, o Londrina medirá forças com o CSA no Estádio Rei Pelé.
O CLIMA ESQUENTOU!Diante da baixa temperatura que fazia em Londrina, não demorou para o jogo pegar fogo. O Botafogo tentava avançar no campo de ataque buscando a velocidade pelos lados, mas o Londrina parava praticamente todas as jogadas com falta, deixando o jogo picotado.
Se a partida era ruim pelo chão, o Alvinegro abriu o placar pelo alto: em uma dessas faltas, Chay cruzou na medida para Rafael Navarro subir sozinho e cabecear para o fundo das redes, tirando o zero para o Botafogo.
JOGO PARADOCom o gol marcado ainda cedo, a expectativa era que a partida ficasse aberta, tendo chances de gol, mas não foi o que aconteceu. O primeiro tempo teve muitas faltas e pouca continuidade, o que dificultou as duas equipes em desenvolver jogadas. O placar ficou inalterado no restante da etapa.
TUDO IGUAL!Assim como aconteceu no primeiro tempo, a etapa complementar começou com um gol logo no começo. Desta vez, contudo, quem saiu comemorando foi o Londrina. O treinador Roberto Fonseca fez alterações durante o intervalo e foi diretamente feliz: Tarik, que havia acabado de entrar, cabeceou para o gol após cobrança de escanteio.
PARA VOLTAR AO COMANDODiante de um jogo de imposição física, o Londrina apresentou cansaço na metade do segundo tempo. Foi justamente neste momento que o Botafogo cresceu na partida e voltou a ficar à frente do placar: após recuperação de bola, Marco Antônio chegou na área sozinho e rolou para Luís Oyama, com liberdade, completar e sair para o abraço, comemorando o 2 a 1.
FOI BUSCAR!O Londrina não desistiu. Marcelo Fonseca fez alterações que mandaram o time para frente e isto se pagou: aos 42 minutos, o time pressionou e empatou. Após rebote de Douglas Borges, Júnior Pirambu completou para o fundo das redes.
Rafael Moura, aos 47, ainda teve uma chance clara para desempatar e dar a vitória ao Botafogo. Após cruzamento de Warley, o He-Man pegou a bola de canela e viu uma boa chance ir para fora.
FICHA TÉCNICALondrina x Botafogo
Data/Hora: 17/06, às 19hLocal: Estádio do Café, em Londrina (PR)Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Herman Brumel Vani (SP)Gramado: RegularCartões amarelos: Marcelo Freitas, Safira, Jean e Marcondes (LEC); Luís Oyama e Chay (BOT)Cartões vermelhos:
Gols: Rafael Navarro (0-1, 9'/1ºT); Tarik (1-1, 7'/2ºT); Luís Oyama (1-2, 27'/2ºT); Júnior Pirambu (2-2, 42'/2ºT)
LONDRINA: Dalton; Ricardo Luz (Talison 28'/2ºT), Marcondes, Augusto, Luiz Henrique; Jean, Marcelo Freitas (Tarik/Intervalo), Mossoró (Adenilson 10'/2ºT); Douglas Santos, Salatiel (Júnior Pirambu 28'/2ºT), Safira (Caprini/Intervalo). Técnico: Roberto Fonseca.
BOTAFOGO: Douglas Borges; Warley, Kanu, Gilvan, Paulo Victor; Luís Oyama (Ricardinho 40'/2ºT), Pedro Castro; Ronald (Daniel Borges 44'/1ºT), Marco Antônio (Barreto 31'/2ºT), Chay (Diego Gonçalves 31'/2ºT); Rafael Navarro (Rafael Moura 40'/2ºT). Técnico: Marcelo Chamusca.