Em jogo acirrado, Fluminense perde para o Athletico-PR no Campeonato Brasileiro sub-20

Crédito: Reprodução/CBF TV/Eleven Sports

Neste sábado, o Fluminense perdeu o Athletico Paranaense por 3 a 1, em jogo válido pela décima primeira rodada do Brasileirão sub-17. Após sofrer 3 gols no primeiro tempo, os Moleques de Xerém pressionaram durante toda a segunda etapa, mas não conseguiram sair do CAT do Caju com a vitória.

João Neto, que vinha sendo relacionada para os jogos do profissional e do sub-23, foi a novidade do Tricolor nesta rodada. Jefté, atuante no sub-23, também foi escalado. PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo começou sem grande perigo, com as equipes se estudando. Aos 11 minutos, João Neto rolou para Alexsander, mas a finalização foi forte demais e a bola passou por cima da trave. Com o tempo, o jogo foi esquentando e, aos 19 minutos, João Pedro abriu o placar para o Furacão. Não demorou muito para que o segundo gol do mandante saísse dos pés de Danielzinho. Na sequência, Yago chutou tentou uma finalização mas não acertou. Aos 28, o cabeceio de Felipe após cobrança de escanteio encontrou a rede e marcou o primeiro dos Moleques de Xerém.

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Com a diferença menor, o Fluminense ficou mais confiante e tentou crescer na partida. Yago levou perigo ao goleiro athleticano com um chute que por pouco foi para fora. O Athletico sentiu e foi para cima. Aos 34, Rômulo marcou o terceiro para o clube sulista. No mesmo minuto, Gabryel Martins adiantou a jogada e bateu, porém não teve sucesso.

SEGUNDO TEMPO

A segunda etapa começou com pressão tricolor. No primeiro lance, Miguel Vinícius experimentou e o goleiro defendeu. Na sequência, João Neto chutou forte em direção à meta e o arqueiro paranaense agarrou mais uma vez. Aos 7 minutos, Miguel recebeu o passe de João Neto, mas Thiago Gomes se adiantou e afastou o perigo. Dois minutos depois, Gabryel Martins cruzou para Miguel cabecear, mas a bola passou sobre o travessão.

Aos 23 minutos, Rômulo aproveitou um lance para tentar fazer o quarto, mas o arqueiro tricolor fez boa defesa. Aos 25, João Neto adiantou a jogada e finalizou. O lance passou raspando na trave. O jogo continuou emocionante com o Fluminense levando perigo. No ataque, Miguel Vinícius deu uma caneta no zagueiro adversário, invadiu a área e mandou a bomba para o gol. No entanto, o goleiro do Athletico salvou de novo.

Aos 34 minutos, Gabryel Martins cobrou uma falta próxima da área e a bola quase entrou, mas foi para fora. Nos minutos finais, Alexsander rolou para João Neto que, na área, finalizou e mandou para fora. Gabryel tentou outra finalização, que foi evitada pelo goleiro adversário.