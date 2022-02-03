Em imagens de bastidores da viagem do Palmeiras, Abel Ferreira explica vídeo interno que viralizou

Na última quarta-feira, enquanto o Palmeiras já estava a caminho de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para a disputa do Mundial de Clubes, um vídeo interno com funcionários da Academia de Futebol viralizava nas redes sociais e virava motivado de piada. Nesta quinta, nas imagens de bastidores do embarque do Verdão, Abel Ferreira explicou do que se trata a produção.TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Veja a lista de jogadores do Palmeiras que viajaram para o Mundial de Clubes

O vídeo em questão reúne todos os colaboradores que trabalham no CT do clube. Eles cantam uma música que valoriza o "fazer" em conjunto, na filosofia que prega o técnico português e sua comissão: "todos somos um". Uma maneira de valorizar aquelas pessoas que proporcionam o dia a dia dos jogadores, e que direta ou indiretamente estarão juntas no Mundial.

Segundo consta nas imagens de bastidores da viagem do Verdão, Abel Ferreira transmitiu esse vídeo no trajeto de ônibus da Academia de Futebol para o Aeroporto de Guarulhos. De acordo com o treinador, ele enviaria o arquivo para o grupo de WhatsApp dos atletas para que aquela música ficasse com eles durante todo processo de disputa da competição nos Emirados Árabes Unidos.

- Vou colocar uma coisa no grupo de vocês, quero que vejam e que essa música acompanhem vocês desde agora até quando voltarmos - disse Abel.

Em seguida, nas imagens de bastidores, é mostrado que os jogadores estão vendo o tal vídeo interno, que vazou e virou piada nas redes sociais enquanto a delegação estava voando rumo Abu Dhabi e , provavelmente, só soube da repercussão quando chegou em terra firme e pôde ver os memes publicados.

O Palmeiras chegou em Abu Dhabi por volta das 6h da manhã, horário de Brasília, nesta quinta-feira e tem treino previsto para as 10h, também no horário de Brasília, no Estádio Zayed Sports City. Será a primeira atividade do elenco já em território da sede do Mundial de Clubes, competição em que o Verdão estreia na próxima terça-feira, às 13h30, contra o vencedor de Al Ahly, do Egito, e Monterrey, do México, que se enfrentam neste sábado, ás 13h30.