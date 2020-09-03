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Em homenagem ao aniversário do Corinthians, projeto 'O Timão é a Sua Casa' oferece desconto aos torcedores

Campanha dá para a torcida alvinegra a chance de marcar presença “virtualmente” nas arquibancadas da Neo Química Arena pelo menos até o final deste ano de 2020...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 19:23

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 19:23
Crédito: Divulgação/Corinthians
O Corinthians completou 110 anos na última terça-feira e quem ganhou um presente foi a torcida do Alvinegro. Em homenagem ao aniversário do clube, o projeto “O Timão é a Sua Casa” está oferecendo um desconto para que os torcedores e sócios possam marcar presença “virtualmente” na Arena.Os próximos encontros do Corinthians na Neo Química Arena serão contra o Botafogo, neste sábado, além do Dérbi diante do Palmeiras, marcado para a próxima quinta-feira. Com o cupom 110ANOS, válido até o dia 9 de setembro, os torcedores que quiserem participar da ativação terão um desconto de 15%.
A ação permite que a torcida adquira fotos personalizadas que ficarão em exposição na Arena Corinthians até a reabertura dos portões ao público ou até o final de 2020. Desta forma, os corintianos têm duas opções de interação: uma delas com a aplicação de fotos da torcida em um bandeirão e a outra em totens personalizados distribuídos nas cadeiras do estádio.Os preços da experiência vão de R$ 49,99 até R$ 299,00 para o público geral, com desconto de 25% para membros do Fiel Torcedor no site http://www.otimaoeasuacasa.com.br/. Vale lembrar que o sócio-torcedor que usar o cupom de aniversário também ganhará 15% de desconto sobre o valor promocional já destinado para eles.
O projeto foi desenvolvido pela ESM Sports Business, especializada em marketing esportivo. A ideia é gerar mais engajamento entre torcida e clube.
- Estamos trazendo o torcedor para o jogo. Torcida e clube sempre tiveram uma ligação especial entre eles e neste aniversário do clube é mais uma chance de demonstrar a paixão alvinegra mesmo que de longe - afirmou Luiz Fernando Ferreira, CEO da ESM.
O bandeirão foi instalado nas arquibancadas do setor Norte e é preenchido jogo a jogo com as fotos enviadas pelos torcedores. Elas serão confeccionadas no formato mosaico e distribuídas por meio de lotes (faixas). Sempre que um lote estiver completo, passará a integrar o bandeirão juntamente com os anteriormente preenchidos.

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