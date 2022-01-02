Em grande jogo, Chelsea e Liverpool empatam neste domingo no Inglês

Chelsea e Liverpool fizeram grande jogo neste domingo, no Stamford Bridge, pela Premier League. Os Reds abriram dois gols de vantagem, com Mané e Salah, mas os Blues empataram com Kovavic e Pulisic, ainda na etapa inicial. Com o 2 a 2 no placar, as duas equipes viram o Manchester City abrir ainda mais vantagem na liderança da competição O primeiro tempo foi de grandes emoções no clássico. Logo aos 5', Salah assustou Mendy, que pegou chute do atacante do Liverpool. Um minuto depois, foi a vez do Chelsea chegar com perigo. No ataque, Havertz roubou bola, que sobrou para Pulisic, que tentou driblar Kelleher, que deu tapa para afastar o perigo.

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Aos 8', Mané abriu o placar para os Reds. Chalobah afastou mal, o senegalês driblou goleiro e só tocou para o fundo do gol. Melhor em campo, o time de Jurgen Klopp ampliou a vantagem aos 25 minutos de jogo. Arnold lançou na frente para o egípcio, que driblou Alonso e tocou colocado, sem chances para Mendy.

Contudo, o primeiro tempo ainda reservava grandes emoções no fim. Após bola mal afastada em cobrança de escanteio, Kovacic emendou chute de primeira e diminuiu para os Blues aos 41 minutos. Quatro minutos depois, Pulisic deixou tudo igual no placar. Kanté lançou o norte-americano que tocou no canto de Kelleher para empatar.

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O segundo tempo também foi movimentado, mas não teve bola nas redes como o primeiro. O goleiro Mendy foi obrigado a trabalhar duas vezes, em finalizações de Salah e Mané, aos 11' e 13', respectivamente. Três minutos depois foi a vez do Chelsea chegar, com chute de Pulisic, que parou em Kelleher.

Na reta final de jogo, o Chelsea implementou uma pressão pelo gol de empate. Aos 36', Mount cobrou uma falta na barreira, a bola voltou para o meia, que emendou para o gol, obrigando Kelleher a fazer a defesa. Cinco minutos depois, Rudiger aproveitou escanteio e cabeceou para o gol, mas a bola passou rente a trave. Apesar das chances, os Blues não viraram o jogo, que terminou em 2 a 2.